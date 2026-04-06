관광공사, 비양도에 '올리브' 심어…기후위기 넘은 해양관광 모델 구축

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 5일 식목일 제주시 비양도에서 '올리브 나무 식수 행사'를 개최하며 지속가능한 해양관광 모델 구축에 나섰다.

기후온난화에 따라 최근 제주에서는 감귤 대체작물로 지중해성 기후작물인 올리브가 주목받고 있다. 비양도는 작년 11월 제주 올리브농장과 업무협약을 맺고 마을 유휴부지에 올리브 묘목 30그루를 시범 식재했다. 비양도 특유의 해풍과 염분 섞인 흙, 일조량 등의 환경에서 올리브를 안정적으로 생육할 수 있는지 기후적응성 테스트를 마치고, 올해부터 본격적으로 비양도 올리브섬 조성사업에 착수한다.

드론배송된 올리브묘목을 농장으로 운반하는 한국관광공사 제주지사장(왼쪽)과 비양리장(오른쪽).[사진=한국관광공사]

당일 행사에는 기존 비양도 생태교육 프로그램 참가학생과 학부모 150여 명이 함께했으며, 올리브잎 활용 비누제작체험과 해안가 플로깅 활동도 진행됐다.

고성민 비양리장은 "비양도에 거주하는 60여 명의 주민은 대부분 어업종사자인데, 기후변화에 따른 해양생태계 훼손으로 생업이 위태로운 상황"이라며, "올리브를 관광 상품화하면 주민 일자리와 소득 창출에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.



비양도 올리브나무 식수 행사.[사진=한국관광공사]

공사와 비양도는 2025년부터 '해양관광 콘텐츠 발굴 및 판촉을 위한 업무협약'을 체결하고 비양도의 생태자원을 관광 상품화하고 있다. 그 결과 작년 한해 입도객이 전년대비 28.8% 증가한 231,562명을 기록했고, 이는 섬 정주인구가 835명 증가한 것과 맞먹는 경제효과다.

이영근 제주지사장은 "비양도는 관광이 지역문제 해결에 기여할 수 있음을 보여주는 모범사례"라며, "올해는 올리브를 테마로 지역특산물 활용, 미식축제, 러닝대회 등 다채로운 행사를 선보일 예정으로, 지속가능한 해양관광 콘텐츠를 적극 발굴할 것"이라고 밝혔다.

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