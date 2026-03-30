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한국관광공사-카카오, '2026 관광데이터 활용 공모전' 개최

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 ㈜카카오와 함께 3월 30일부터 5월 6일까지 '2026 관광데이터 활용 공모전(웹·앱 개발 부문)'을 개최한다. 

공사는 관광지 정보, 이미지, 빅데이터 등 약 750만 건의 방대한 데이터를 한국관광 콘텐츠랩에서 오픈API 형태로 개방하고 있다. 이번 공모전은 공사의 데이터를 민간의 혁신적인 기술과 결합해 차별화된 신규 서비스를 창출하고자 마련됐다. 특히 올해는 웹·앱 ▲개발(3~5월) ▲구현(7월) ▲고도화(7월) 등 단계별로 나누어 개최한다. 
 

[사진=한국관광공사]

이번 공모 대상은 공사 데이터를 활용해 개발한 웹·앱 신규 서비스이며, 총 31개 팀을 선발한다. 시상은 대상(문화체육관광부 장관상, 1팀)을 비롯해 최우수상, 우수상, 장려상 등 30개 팀에게 공사 사장상을 수여한다. 대상은 이번 '개발 부문'과 오는 7월에 예정된 '구현 부문' 출품작을 통합 심사하여 최종 1개 팀을 선정한다. 이와 별개로 지역관광공사와 협업해 '지역 특별상' 8개 팀도 추가 선정할 예정이다.

올해로 14회째를 맞은 이번 공모전은 수상작이 독자적인 비즈니스 자생력을 갖출 수 있도록 지원 체계를 대폭 강화했다. 카카오 채널에 수상작을 노출해 실사용자 피드백을 받을 수 있는 테스트베드를 제공한다. 또한, 신용보증기금의 스타트업 육성 프로그램(Start-Up NEST) 서류심사 시 가점을 부여해 안정적인 창업 생태계 진입을 돕는다.

참가팀 전원을 위한 동반 성장 프로그램도 마련했다. 공사는 개발 기간 중 예비심사를 통과한 모든 팀에게 맞춤형 컨설팅을 제공해 참가자들이 완성도 높은 결과물을 도출할 수 있도록 뒷받침할 방침이다.

관광데이터 활용 서비스 개발에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있으며, 5월 6일 오후 4시까지 한국관광 콘텐츠랩을 통해 접수하면 된다.

공사 허소영 디지털콘텐츠팀장은 "이번 개발 부문 공모를 시작으로 오는 7월까지 AI활용 프롬프톤과 웹·앱 구현 및 고도화 등 단계별 공모전을 연이어 개최할 예정"이라며, "관광데이터가 민간의 창의적인 기술과 만나 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

jyyang@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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