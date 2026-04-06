[오늘날씨] 전국 곳곳 '봄비'...오후부터 차차 맑아져

아침 최저 7~12도 · 낮 최고 13~19도



[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 6일은 전국 대부분 지역에서 비가 내리다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 새벽부터 비가 내리겠다. 비는 전라권과 경북중·북부에서 내리기 시작해 오전에 전국으로 확대되다가 오후에 대부분 그치겠다.

[서울=뉴스핌] 황준선 기자 = 월요일인 6일은 전국 곳곳에 비가 내리다가 오후부터 차차 맑아지겠다. 사진은 봄비가 내리는 가운데 꽃잎이 떨어진 벚꽃길을 걷고 있는 시민들의 모습. 2023.04.06 hwang@newspim.com

예상 강수량은 수도권·강원영서·충청도 5~30mm, 전라도·경상도 5~20mm, 강원영동 5mm미만이다.

아침 최저기온은 7~12도로 예상된다. ▲서울 8도 ▲인천 8도 ▲수원 8도 ▲춘천 7도 ▲강릉 11도 ▲청주 10도 ▲대전 10도 ▲전주 11도 ▲광주 11도 ▲대구 10도 ▲부산 13도 ▲울산 10도 ▲제주 15도다.

낮 최고기온은 13~19도로 예상된다. ▲서울 14도 ▲인천 12도 ▲수원 14도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 16도 ▲대전 16도 ▲전주 15도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 오전엔 '보통' 수준을 보이다가 오후 들어 '나쁨' 수준으로 악화되겠다.

jason14@newspim.com