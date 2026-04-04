안민석 예비후보 "공사립 격차 속 인력 공백 심화…유·초·중등 통합 인력풀 구축 추진"

경기도유치원연합회와 간담회... "공사립 간 인력 지원 격차 구조적 문제" 지적

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 유치원 현장의 고질적인 문제인 대체교사 수급난을 해결하기 위해 교육청이 직접 운영하는 '대체교사 통합 인력풀' 구축을 약속했다.

유아교육 현장의 핵심 현안을 논의했다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 3일 사단법인 경기도유치원연합회 송기문 이사장 및 관계자들과 간담회를 갖고, 유치원 공사립 간 인력 격차와 지원 구조 등 유아교육 현장의 핵심 현안을 논의했다고 4일 전했다.

이날 간담회에서 유치원 관계자들은 경조사나 질병 등 긴급 상황 발생 시 대체 인력을 개별 유치원이 직접 구해야 하는 현재의 구조적 어려움을 호소했다. 특히 국공립은 인력풀 대응이 원활한 반면, 사립 유치원은 지원 체계에서 배제되어 공사립 간 불균형이 심각하다는 지적이 제기됐다.

이에 안 예비후보는 "교사 한 명이 빠지면 교육이 멈추는 구조를 더 이상 방치할 수 없다"며 "이는 개별 유치원의 문제가 아니라 공사립 간 지원 구조의 차이에서 비롯된 교육청의 구조적 과제"라고 진단했다.

안 예비후보는 해결책으로 유치원에 국한되지 않고 초·중등학교까지 아우르는 '교육청 직영 대체교사 통합 인력풀' 구축을 제시했다. 유치원과 어린이집, 초·중등 교육 현장을 유기적으로 연결해 긴급 상황 시 즉각적인 인력 투입이 가능한 시스템을 만들겠다는 구상이다.

그는 "기관별 자율에 맡겨진 현재 방식으로는 안정적인 수업 운영이 불가능하다"며 "공사립 간 인력 대응 격차를 줄이고 교사의 업무 부담을 완화해 교육의 연속성을 반드시 확보하겠다"고 강조했다.

이어 "학부모가 어떤 교육기관을 선택하더라도 아이들이 동일한 수준의 교육을 받을 수 있도록 교육권을 보장하는 것이 교육청의 책무"라고 덧붙였다.

beignn@newspim.com