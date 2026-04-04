꿀벌 살리고 농가 돕는다…청주시 '밀원숲' 조성 착수

미원면 일원 1ha 규모 조성



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 지역 양봉농가를 지원하고 생태환경을 살리기 위한 '밀원숲 조성사업'에 나선다.

시는 생산성 저하로 어려움을 겪는 양봉농가를 돕기 위해 복권기금 4000만 원을 투입, 오는 5월까지 상당구 미원면 구방리 일원에 1헥타르(ha) 규모의 밀원숲을 조성한다고 4일 밝혔다.

꿀벌.[사진=뉴스핌DB]

밀원수는 꿀벌에게 주요 먹이원을 제공하는 식물로, 최근 꿀벌 개체 수 감소 문제에 대응하기 위한 대안으로 주목받고 있다.

시는 이번 밀원숲 조성을 통해 꿀벌 서식환경을 개선하고자연환경 보전과 산림경관 회복은 물론 경관자원으로서의 활용 가치도 높일 계획이다.

또한 꿀벌의 수분(受粉) 활동이 활발해지면 과수 등 농작물의 생산성이 향상돼 지역 농가 소득 증대 효과도 기대된다.

시 관계자는 "밀원숲 조성사업은 양봉농가 지원뿐 아니라 농업 전반의 생산성 향상과 생태계 보전에 기여하는 중요한 사업"이라며 "앞으로도 지속 가능한 농업기반 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com