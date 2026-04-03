용인특례시, 마을공동체 공모사업 51개 선정 

주민제안 45개·리빙랩 6개 지원

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 올해 마을공동체 공모사업 대상으로 총 51개 공동체를 최종 선정했다.

3일 마을공동체지원센터에서 마을공동체 공모사업 대상으로 총 51개 공동체 수여식을 진행했다.[사진=용인시]

시는 3일 마을공동체지원센터 2층 다목적실에서 주민제안 공모사업 45개와 주민주도 마을리빙랩 공모사업 6개 공동체에 인증서 수여식을 진행했다.

주민제안 공모사업은 5~10명 규모의 지역 주민이 마을을 살기 좋은 공간으로 개선하는 공공 활동을 지원하는 사업으로, 참여 횟수에 따라 씨앗기(44개), 성장기, 열매기, 우수공동체로 구분해 단계별 지원한다. 상시 돌봄 분야에서는 방과후 돌봄 아동 교육 지원 공동체 1개를 선정했다.

신설된 주민주도 마을리빙랩 사업은 주민이 지역 문제를 스스로 발굴·해결하는 활동을 돕는 사업으로, 안전마을조성 3개, 마을환경개선 1개, 소통문화개선 1개, 마을특색사업 1개 등 6개 공동체를 뽑았다.

3일 마을공동체지원센터에서 인증서 수여식에 참석한 이상일 시장이 인사말을 하고 있다.[사진=용인시]

시는 이날 인증서 수여와 함께 선정 공동체 대상 회계 교육을 실시해 사업 추진을 지원했다.

이상일 시장은 "공무원만으로는 도시를 더 좋고 안전하며 따뜻한 공동체로 만들기 어렵다"며 "시가 미처 챙기지 못한 공백을 주민 주도로 메워주신 데 감사드리며 멋진 활동을 기대한다"고 말했다.

seraro@newspim.com