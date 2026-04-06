[미리보는 증시재료] 중동 긴장 속 삼성전자 실적…증시 반등 촉매 될까

"하루 오르고 하루 내린다"...이벤트 장세 지속 전망

오는 7일 삼성전자 실적..."상회 경우, 반도체 중심 지수 상승 견인"

반도체·방산·에너니 주목 "회복 탄력 높은 종목 중심 선별 대응"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이번 주(6~10일) 국내 증시는 지정학적 리스크와 주요 이벤트가 맞물리며 변동성 속에서 방향성을 탐색하는 장세가 이어질 전망이다.

6일 금융투자업계에 따르면 코스피가 단기적으로 5400선 안착을 시도하는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 정책과 삼성전자 1분기 잠정실적이 핵심 변수로 작용할 것으로 분석됐다. 특히 삼성전자 실적이 반도체 업황 기대를 확인시킬 경우 지수 반등의 촉매로 작용할 수 있다는 전망이 나온다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "트럼프 발언에 따라 하루 오르고 하루 내리는 장세가 이어지고 있다"며 "이번 주 상승 요인으로는 삼성전자 잠정실적과 미·이란 갈등 완화 가능성이, 하락 요인으로는 유가 불확실성과 지정학 리스크가 꼽힌다"고 밝혔다.

이재원 유안타증권 연구원은 "현재 시장은 지정학적 리스크와 반도체 업종 노이즈가 결합되며 변동성이 확대된 상황"이라며 "다만 이번 조정은 펀더멘털 훼손이 아닌 이벤트와 수급 요인에 따른 것"이라고 진단했다. 이어 "코스피 밸류에이션이 역사적 하단 수준에 근접해 있어 하방 경직성은 확보된 상태"라고 설명했다.

이번주 시장의 가장 큰 변수는 역시 '중동 리스크'다. 최근 미국과 이란을 둘러싼 군사·외교적 긴장이 반복되며 금융시장 변동성을 자극하고 있는 가운데, 트럼프 대통령의 추가 발언과 정책 방향에 따라 투자심리가 크게 흔들릴 수 있다는 분석이다.

이 연구원은 "지정학적 갈등이 단기적으로는 시장 변동성을 키우는 요인이지만 장기화 가능성은 제한적"이라며 "갈등 완화 신호가 확인될 경우 위험자산 선호 회복이 빠르게 나타날 수 있다"고 전했다. 이어 "유가 흐름이 핵심 변수로, 상승이 장기화될 경우 금리와 기업 이익에 부담으로 작용할 수 있다"고 분석했다.

7일 발표 예정인 삼성전자 1분기 잠정실적은 이번 주 증시 방향성을 좌우할 핵심 이벤트로 꼽힌다. 최근 반도체 업종은 D램 현물가격 조정과 수요 둔화 우려 등 단기 노이즈가 부각됐지만, 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 중장기 수요는 여전히 견조하다는 평가다.

나 연구원은 "3월 반도체 수출이 전년 대비 151% 증가하는 등 업황 회복 신호가 뚜렷하다"며 "삼성전자 실적이 예상보다 양호할 경우 주가의 실적 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다"고 설명했다.

이 연구원은 "D램 현물가격 조정만으로 업황 둔화를 단정하기는 어렵고, 실제 실적에 영향을 미치는 계약가격은 상승 흐름을 유지하고 있다"며 "삼성전자 실적이 기대치를 상회할 경우 투자심리 개선과 함께 반도체 중심 지수 상승을 견인할 가능성이 높다"고 설명했다.

수급 측면에서는 외국인 자금 이탈이 이어지고 있지만 최근 들어 완화 흐름이 나타나고 있다. 특히 지난 3일에는 12거래일 연속 순매도를 이어오던 외국인이 장중 순매수로 전환하며 코스피가 상승 마감하는 등 수급 개선 흐름이 확인됐다.

신현용 유안타증권 연구원은 "외국인의 순매도 기조는 유지되고 있으나 최근에는 강도가 둔화되는 모습"이라며 "변동성 국면에서는 낙폭 이후 회복 탄력이 높은 종목 중심의 선별적 대응이 필요하다"고 말했다. 이어 "4월은 이익 추정치 변화에 대한 주가 반응이 확대되는 구간으로 실적 모멘텀에 집중해야 한다"고 분석했다.

이번주에는 삼성전자 실적 발표를 시작으로 주요 매크로 이벤트가 이어진다. 9일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개, 10일 미국 3월 소비자물가지수(CPI)와 중국 CPI 발표, 같은 날 한국은행 금융통화위원회가 예정돼 있어 금리 경로에 대한 시장 민감도가 높아질 전망이다.

업종별로는 변동성 장세 속에서도 구조적 수요가 유지되는 산업 중심 대응이 유효하다는 분석이다. 특히 인공지능(AI) 투자 확대와 지정학적 환경 변화에 따른 수요가 뒷받침되는 반도체, 방산, 에너지 업종이 주요 유망 섹터로 제시된다.

이 연구원은 "지정학적 리스크는 에너지와 방산 투자 확대라는 구조적 수요를 동반한다"며 "특히 방산은 글로벌 국방비 증가와 맞물려 실적 가시성이 높은 업종"이라고 설명했다. 이어 "신재생에너지와 원자력 역시 정책과 맞물린 중장기 성장 산업으로 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com