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[미리보는 증시재료] 중동 긴장 속 삼성전자 실적…증시 반등 촉매 될까

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"하루 오르고 하루 내린다"...이벤트 장세 지속 전망
오는 7일 삼성전자 실적..."상회 경우, 반도체 중심 지수 상승 견인"
반도체·방산·에너니 주목 "회복 탄력 높은 종목 중심 선별 대응"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이번 주(6~10일) 국내 증시는 지정학적 리스크와 주요 이벤트가 맞물리며 변동성 속에서 방향성을 탐색하는 장세가 이어질 전망이다. 

6일 금융투자업계에 따르면 코스피가 단기적으로 5400선 안착을 시도하는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 정책과 삼성전자 1분기 잠정실적이 핵심 변수로 작용할 것으로 분석됐다. 특히 삼성전자 실적이 반도체 업황 기대를 확인시킬 경우 지수 반등의 촉매로 작용할 수 있다는 전망이 나온다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "트럼프 발언에 따라 하루 오르고 하루 내리는 장세가 이어지고 있다"며 "이번 주 상승 요인으로는 삼성전자 잠정실적과 미·이란 갈등 완화 가능성이, 하락 요인으로는 유가 불확실성과 지정학 리스크가 꼽힌다"고 밝혔다.

이재원 유안타증권 연구원은 "현재 시장은 지정학적 리스크와 반도체 업종 노이즈가 결합되며 변동성이 확대된 상황"이라며 "다만 이번 조정은 펀더멘털 훼손이 아닌 이벤트와 수급 요인에 따른 것"이라고 진단했다. 이어 "코스피 밸류에이션이 역사적 하단 수준에 근접해 있어 하방 경직성은 확보된 상태"라고 설명했다.

이번주 시장의 가장 큰 변수는 역시 '중동 리스크'다. 최근 미국과 이란을 둘러싼 군사·외교적 긴장이 반복되며 금융시장 변동성을 자극하고 있는 가운데, 트럼프 대통령의 추가 발언과 정책 방향에 따라 투자심리가 크게 흔들릴 수 있다는 분석이다.

이 연구원은 "지정학적 갈등이 단기적으로는 시장 변동성을 키우는 요인이지만 장기화 가능성은 제한적"이라며 "갈등 완화 신호가 확인될 경우 위험자산 선호 회복이 빠르게 나타날 수 있다"고 전했다. 이어 "유가 흐름이 핵심 변수로, 상승이 장기화될 경우 금리와 기업 이익에 부담으로 작용할 수 있다"고 분석했다.

7일 발표 예정인 삼성전자 1분기 잠정실적은 이번 주 증시 방향성을 좌우할 핵심 이벤트로 꼽힌다. 최근 반도체 업종은 D램 현물가격 조정과 수요 둔화 우려 등 단기 노이즈가 부각됐지만, 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 중장기 수요는 여전히 견조하다는 평가다.

나 연구원은 "3월 반도체 수출이 전년 대비 151% 증가하는 등 업황 회복 신호가 뚜렷하다"며 "삼성전자 실적이 예상보다 양호할 경우 주가의 실적 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다"고 설명했다.

이 연구원은 "D램 현물가격 조정만으로 업황 둔화를 단정하기는 어렵고, 실제 실적에 영향을 미치는 계약가격은 상승 흐름을 유지하고 있다"며 "삼성전자 실적이 기대치를 상회할 경우 투자심리 개선과 함께 반도체 중심 지수 상승을 견인할 가능성이 높다"고 설명했다.

수급 측면에서는 외국인 자금 이탈이 이어지고 있지만 최근 들어 완화 흐름이 나타나고 있다. 특히 지난 3일에는 12거래일 연속 순매도를 이어오던 외국인이 장중 순매수로 전환하며 코스피가 상승 마감하는 등 수급 개선 흐름이 확인됐다.

신현용 유안타증권 연구원은 "외국인의 순매도 기조는 유지되고 있으나 최근에는 강도가 둔화되는 모습"이라며 "변동성 국면에서는 낙폭 이후 회복 탄력이 높은 종목 중심의 선별적 대응이 필요하다"고 말했다. 이어 "4월은 이익 추정치 변화에 대한 주가 반응이 확대되는 구간으로 실적 모멘텀에 집중해야 한다"고 분석했다.

이번주에는 삼성전자 실적 발표를 시작으로 주요 매크로 이벤트가 이어진다. 9일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개, 10일 미국 3월 소비자물가지수(CPI)와 중국 CPI 발표, 같은 날 한국은행 금융통화위원회가 예정돼 있어 금리 경로에 대한 시장 민감도가 높아질 전망이다.

업종별로는 변동성 장세 속에서도 구조적 수요가 유지되는 산업 중심 대응이 유효하다는 분석이다. 특히 인공지능(AI) 투자 확대와 지정학적 환경 변화에 따른 수요가 뒷받침되는 반도체, 방산, 에너지 업종이 주요 유망 섹터로 제시된다.

이 연구원은 "지정학적 리스크는 에너지와 방산 투자 확대라는 구조적 수요를 동반한다"며 "특히 방산은 글로벌 국방비 증가와 맞물려 실적 가시성이 높은 업종"이라고 설명했다. 이어 "신재생에너지와 원자력 역시 정책과 맞물린 중장기 성장 산업으로 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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