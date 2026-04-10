(금요일·음력 2월23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월10일(금요일·음력 2월23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 직접 지휘하며 직진하는 것이 좋겠다.
72년생 : 자신을 믿고 도전하면 좋은 소식이 있겠다.
84년생 : 순풍이 불어오니, 돈이 쌓이겠다.
96년생 : 속으로 줄기면서 일하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 역대급 성과물을 손에 들고 환호하겠다.
73년생 : 남을 믿지 말고 자신만 믿어야 하겠다.
85년생 : 약속을 잘 지켜야 일이 성사되겠다.
97년생 : 춤추며 노류장화를 즐기겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 새로운 인연을 맺겠다.
74년생 : 새로운 인연을 맺을 수 있겠다.
86년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
98년생 : 재물 운세가 강하게 들어오겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 떠들수록 일이 낭패스럽게 진행되겠다.
75년생 : 돈과 명예를 함께 얻겠다.
87년생 : 주변에 사람이 모이겠다.
99년생 : 존중해 주는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 공공기관 사업에서 좋은 소식이 있겠다.
76년생 : 원하는 바를 모두 얻겠다.
88년생 : 생각한 대로 사업을 일으키겠다.
00년생 : 지금이 기회라 생각하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 안타까운 일이 생길 수 있겠다.
77년생 : 기회가 있을 때마다 성공의 신화를 쓰겠다.
89년생 : 사람을 중하게 여긴 것이 좋은 결과로 이어지겠다.
01년생 : 얼씨구 좋다 하며 춤을 추겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 새로운 사람을 만나 새로운 일을 하겠다.
78년생 : 순수한 사랑이 다시 시작되겠다.
90년생 : 하는 일마다 잘 풀려나가겠다.
02년생 : 마음 주고 몸도 주는 사이가 되겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 기다리지 말고 찾아가는 것이 좋겠다.
79년생 : 자신의 주장을 정확하게 표현할 필요가 있겠다.
91년생 : 제행무상의 행복을 느끼겠다.
03년생 : 꿈을 접고 다시 시작해야 하겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 상서로운 일이 몰려오겠다.
80년생 : 구설수가 모두 사라지고 신뢰를 얻겠다.
92년생 : 일이 꼬일 수 있겠다.
04년생 : 영원한 사랑을 찾아 떠나겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 희망이 무지개가 펼쳐지겠다.
81년생 : 어려운 일이 생길 수 있겠다.
93년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
05년생 : 사람들의 마음을 움직여 울게 만들겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 매사가 순조롭게 진행되겠다.
82년생 : 새로운 사업을 시작할 수 있겠다.
94년생 : 집중 호우를 맞는 경우가 생길 수 있겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 하는 일마다 성공할 운세이겠다.
83년생 : 횡재수가 따르는 운세이겠다.
95년생 : 큰 사람을 만나 큰 사랑을 하겠다.