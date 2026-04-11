'국힘 부산시장 후보 확정' 박형준 "경쟁은 끝났고 우리는 하나"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 11일 국민의힘 부산시장 후보로 최종 확정되며 입장문을 발표했다.

박형준 시장은 입장문을 통해 "저를 국민의힘 부산시장 후보로 선택해 주신 시민과 당원 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박형준 부산시장 2026.03.23 mironj19@newspim.com

그는 당내 경선을 펼친 주진우 의원에게 감사 인사를 전하며 "그 열정과 혜안, 과감한 문제 제기는 부산 시정에 큰 자산이 될 것이다. 경쟁은 끝났다. 이제 우리는 하나"라고 당내 결집을 강조했다.

그러면서 "이번 선거는 현 정권의 부산 차별을 심판하는 선거"라며 "부산의 미래 100년을 책임질 글로벌허브도시특별법. 그 마지막 문턱에서 가로막힌 이유가 무엇인가. 전북과 강원은 되고, 왜 부산은 안되나"라고 날을 세웠다.

이어 "법안의 대표발의자인 전재수 민주당 의원은 정치적 효능감 운운하며 즉시 통과를 약속했다가, 대통령 한 마디에 숨도 쉬지 않고 태도를 바꾸었다"면서 "부산시장은 시민의 대표여야지. 권력의 대리인이어서는 안된다"고 주장했다.

또 "또한 민주주의를 가장한 독재를 물리치는 선거이다. 이재명 정권은 입법부와 행정부, 사법부를 넘어 지방정부까지 장악하려 하고 있다. 지방정부마저 넘어가는 순간, 이 나라는 견제 없는 일당 지배 국가가 될 것"이라며 "부산이 민주주의의 마지막 방파제가 돼야 한다"고 호소했다.

박 시장은 "부산은 늘 나라의 마지막을 지켜낸 도시였다. 지금 우리는 또 하나의 낙동강 전선 앞에 서 있다"라며 "부산의 미래를 지키는 전선, 부산의 자존을 지키는 전선, 대한민국의 민주주의를 지키는 전선"이라며 "저는 지키겠다. 끝까지 지키겠다 앞으로 나아가느냐, 다시 무너지느냐. 선택은 분명하다. 월드 클래스 부산, 반드시 완성하겠다"고 약속했다.

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