'국힘 부산시장 후보 확정' 박형준 "경쟁은 끝났고 우리는 하나"

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장이 11일 국민의힘 부산시장 후보로 확정됐다.
- 그는 주진우 의원에게 감사하며 당내 결집을 강조했다.
- 현 정권의 부산 차별을 심판하고 민주주의를 지키겠다고 다짐했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 11일 국민의힘 부산시장 후보로 최종 확정되며 입장문을 발표했다.
박형준 시장은 입장문을 통해 "저를 국민의힘 부산시장 후보로 선택해 주신 시민과 당원 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.
그는 당내 경선을 펼친 주진우 의원에게 감사 인사를 전하며 "그 열정과 혜안, 과감한 문제 제기는 부산 시정에 큰 자산이 될 것이다. 경쟁은 끝났다. 이제 우리는 하나"라고 당내 결집을 강조했다.
그러면서 "이번 선거는 현 정권의 부산 차별을 심판하는 선거"라며 "부산의 미래 100년을 책임질 글로벌허브도시특별법. 그 마지막 문턱에서 가로막힌 이유가 무엇인가. 전북과 강원은 되고, 왜 부산은 안되나"라고 날을 세웠다.
이어 "법안의 대표발의자인 전재수 민주당 의원은 정치적 효능감 운운하며 즉시 통과를 약속했다가, 대통령 한 마디에 숨도 쉬지 않고 태도를 바꾸었다"면서 "부산시장은 시민의 대표여야지. 권력의 대리인이어서는 안된다"고 주장했다.
또 "또한 민주주의를 가장한 독재를 물리치는 선거이다. 이재명 정권은 입법부와 행정부, 사법부를 넘어 지방정부까지 장악하려 하고 있다. 지방정부마저 넘어가는 순간, 이 나라는 견제 없는 일당 지배 국가가 될 것"이라며 "부산이 민주주의의 마지막 방파제가 돼야 한다"고 호소했다.
박 시장은 "부산은 늘 나라의 마지막을 지켜낸 도시였다. 지금 우리는 또 하나의 낙동강 전선 앞에 서 있다"라며 "부산의 미래를 지키는 전선, 부산의 자존을 지키는 전선, 대한민국의 민주주의를 지키는 전선"이라며 "저는 지키겠다. 끝까지 지키겠다 앞으로 나아가느냐, 다시 무너지느냐. 선택은 분명하다. 월드 클래스 부산, 반드시 완성하겠다"고 약속했다.
ndh4000@newspim.com