경남은행, '오면우대! 하면우대!' 정기적금 출시…최고 7% 금리

고금리 경쟁 심화와 소비자 유치전

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 기준금리 인하 기조로 예금 금리가 하락세를 보이는 가운데, 지역 금융권의 고금리 예·적금 경쟁이 다시 달아오를 전망이다.

BNK경남은행은 조건 충족 시 최고 연 7% 금리를 제공하는 '오면우대! 하면우대!' 정기적금을 출시했다고 3일 밝혔다.

오면우대! 하면우대! 정기적금 웹이미지[사진=BNK경남은행] 2026.04.03

이번 상품은 신규 고객과 기존 고객 모두 일정 우대조건을 충족하면 최대 5.1%포인트의 우대금리를 받을 수 있도록 설계됐다.

신규 고객은 가입 전 1년 이내 계좌 거래 이력이 없는 경우와 카드 결제 실적 요건을 채우면, 기존 고객은 급여·연금 입금이나 공과금 자동이체 등을 통해 우대금리를 받을 수 있다. 기본금리 1.9%에 우대금리를 더하면 최고 연 7%(세전)가 적용된다.

가입 기간은 12개월이며, 월 납입금은 10만~50만 원이다. 경남은행 전 영업점과 모바일뱅킹 앱을 통해 1인 1계좌로 가입 가능하다.

부산·경남지역에서는 최근 실질 금리 하락으로 저축성 상품의 수익률 감소 우려가 커지고 있다. 이에 따라 은행들이 생활금융 중심의 고금리 상품을 잇달아 내놓으며 소비자 유치전에 나서는 분위기다.

경남은행은 이번 적금 외에도 창립기념 특판 예금과 'NC다이노스 홈런 적금' 등 특판성 상품을 연이어 선보여 예금 기반 확대에 나설 방침이다.

news2349@newspim.com