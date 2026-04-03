경기도 "중증장애인생산품 우선구매 활성화에 행정력 집중"

도청 다산홀서 공무원 및 공공기관 구매 담당자 대상 직무 교육 실시

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도가 중증장애인의 직업 재활과 경제적 자립을 돕기 위해 공공부문의 '중증장애인생산품 우선구매' 활성화에 팔을 걷어붙였다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 공공부문의 '중증장애인생산품 우선구매' 활성화에 팔을 걷어붙였다. 2026.04.03 beignn@newspim.com

경기도는 3일 오후 경기도청 다산홀에서 도 및 시·군 공무원, 공공기관 구매 담당자 등을 대상으로 '2026년 중증장애인생산품 우선구매 교육'을 실시했다. 이번 교육은 법정 의무 구매 비율 준수를 독려하고, 장애인 생산품에 대한 인식 개선을 통해 실질적인 구매 확대로 이어지기 위해 마련됐다.

이날 다산홀 입구는 나무 벽과 안내 데스크, 교육 안내 배너 등이 참가자들을 맞이했다. 다산홀 내부는 멋진 원형 천장 조명 아래 수많은 의자를 꽉 채운 공무원과 공공기관 구매 담당자들의 열기로 뜨거웠다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 수많은 의자를 꽉 채운 공무원과 공공기관 구매 담당자들의 열기로 뜨거웠다. 2026.04.03 beignn@newspim.com

대형 스크린에는 중증장애인생산품 우선구매 제도와 실적에 대한 구체적인 그래프와 수치가 띄워졌고, 무대 위에서 강연하는 모습이 생생하게 전달됐다.

교육은 우선구매 제도의 취지와 관련 법령 설명, 구매 방법 및 절차 등 실무적인 내용 중심으로 진행됐다. 특히 공공기관이 총 구매액의 1% 이상을 중증장애인 생산품으로 우선 구매해야 하는 법적 의무 사항을 강조하며, 단순한 구매를 넘어선 '사회적 가치 실현'의 의미를 공유했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = '찾아가는 전시·판매전'이 병행됐다. 2026.04.03 beignn@newspim.com

교육이 진행되는 다산홀 주변 로비에서는 장애인 직업재활시설에서 생산되는 물품과 서비스를 소개하는 '찾아가는 전시·판매전'이 병행됐다. 로비에는 사무용품부터 세제, 가공식품, 공기청정기 등 다양한 고품질의 장애인 생산품이 전시되어 교육 참가자들의 눈길을 끌었다.

이러한 전시전은 담당자들이 장애인 생산품의 품질을 직접 확인하고 구매를 고려할 수 있는 좋은 기회가 되었다. 경기도는 그동안 장애인생산품의 품질 향상과 판로 개척을 위해 다양한 지원책을 펼쳐왔다.

이번 교육 역시 담당자들의 직무 역량을 높여 중증장애인들이 정당한 노동의 대가를 받고 사회의 일원으로 당당히 설 수 있는 기반을 다지겠다는 의지가 담겼다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 도 관계자는 "중증장애인 생산시설의 경쟁력을 높이고 안정적인 수익 구조를 만드는 데 행정력을 집중할 계획"이라고 밝혔다. 2026.04.03 beignn@newspim.com

도 관계자는 "중증장애인 생산품을 구매하는 것은 단순히 물품을 소비하는 것이 아니라 장애인에게 일자리라는 최고의 복지를 선물하는 것"이라며 "앞으로도 우선구매 실적 모니터링과 컨설팅을 강화하여 중증장애인 생산시설의 경쟁력을 높이고 안정적인 수익 구조를 만드는 데 행정력을 집중할 계획"이라고 밝혔다.

beignn@newspim.com