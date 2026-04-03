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인구구조 변화에 국가기술자격 체계 개편…기술사·기능장 응시 장벽 완화

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노동부, 3일 국가자격 제도발전 포럼 1차 회의 개최
국가기술자격 응시자격 6차 개편 착수…경력요건↓

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 국가기술자격 도전 문턱을 낮춘다. 청년층 진입 장벽으로 지적된 기술사·기능장 응시 경력 요건을 완화하고, 학력이나 경력 대신 실무역량 평가 중심의 응시 제도를 확대한다.

산업현장 고령화와 인구구조 변화에 대응해 국가기술자격 응시 자격을 '학력·경력 중심'에서 '역량 중심'으로 개편, 청년의 원활한 현장 진입과 중장년 커리어 전환 등을 지원한다는 구상이다.

고용노동부는 3일 서울 중구 비즈허브 서울센터에서 국가자격 제도발전 포럼 1차 회의를 열고 이 같은 내용이 담긴 국가기술자격 개편방안 등을 논의했다고 밝혔다. 현장에는 한국산업인력공단과 노사 단체, 포럼 위원인 이승 대림대 교수, 전승환 직업능력연구원 자격연구센터장 등이 참석했다.

제6차 국가기술자격 개편방안 [자료=고용노동부]

이 교수와 전 센터장은 각각 '인구구조·기술변화에 따른 직업능력개발 대응방안' '청년 취업역량 강화를 위한 국가기술자격 개편방안'에 대해 발표했다. 이후 참석자들은 발표 주제에 대한 토론을 이어갔다. 노동부는 전문가 제언을 토대로 청년층 기회 확대를 위해 올해부터 국가기술자격 응시자격 등 제도개선을 추진한다는 방침이다.

먼저 기술사·기능장 등급 시험 접수에 요구되는 응시 조건 가운데 경력 기간을 현행 대비 2~4년 줄인다. 현재 기술사·기능장 시험을 보려면 최대 9년의 경력을 갖춰야 한다. 이에 기술사 취득 평균 나이는 44.8세를 기록, 현장 고령화로 이어진다는 지적을 수용했다는 설명이다.

'역량이음형'(가칭)과 '역량채움제'(가칭)을 도입해 응시 자격에서 학력·경력이 차지하는 비중도 줄인다. 역량이음형은 따고자 하는 국가기술자격 관련 학력이나 경력이 없어도 이론시험·실무 훈련 등을 거치면 자격을 취득할 수 있는 제도다. 역량채움제는 직업훈련, 대학 학점 이수 등으로 시험 응시자격을 갖출 수 있도록 하는 내용이다. 응시자격 관련학과 및 경력 범위도 현재보다 폭넓게 조정할 예정이다.

제6차 국가기술자격 개편방안 [자료=고용노동부]

과정평가형 국가기술자격을 확산해, 응시자가 시험에만 집중하지 않고 현장 중심 교육·훈련을 받을 수 있도록 한다는 방안도 이번 개편안에 담겼다. 학생·청년층이 별도로 응시자격과 시험을 준비하는 대신 현장 중심의 교육·훈련과 평가를 거쳐 과정평가형 자격을 취득할 수 있도록 청년 취업률이 높은 자격 종목 신설 및 일학습병행과의 연계 확대 등을 지속 추진한다.

국가기술자격 취득자가 신기술 역량을 개발하고 자신의 역량을 간편하게 증명할 수 있도록 플러스자격 제도 도입도 추진한다. 자격 취득자의 기술과 융합 가능한 새로운 직무역량을 습득하면 이를 기존 자격증에 표기하여 최신 직무역량을 신속히 증명할 수 있다. 이밖에도 현장 실무역량 중심의 평가를 위해 작업형 실기시험을 확대하고, 숙련기술 인재들의 역량 개발을 장려할 수 있도록 우수 기술사·기능장 시상, 기특한 명장 성장 지원 등을 추진한다.

인공지능(AI) 기술을 접수, 시험, 채점, 자격증 발급 전 과정에 활용한다는 방안도 논의됐다. 최신 산업표준·법령 정보와 기술을 반영하고 주관식 답안 채점의 객관성·공정성을 강화한다. 필답형 시험은 검퓨터 기반 시험(CBT) 방식으로 점차 전환하고, 디지털 국가자격시험센터(DTC)를 지난해 15곳에서 올해 18곳으로 확대한다.

제6차 국가기술자격 개편방안 [자료=고용노동부]

노동부는 올해 제도 개선을 위한 세부 방안을 마련하고 청년층 의견 수렴 등 공론화를 거쳐 국가기술자격법령 개정 등 필요한 절차들을 추진한다는 계획이다. 국가기술자격 응시자격 개편 등 국가자격 개편 관련 정책연구들을 포럼과 연계해 실질적인 실행과제를 도출하고 제도 개선으로 이어나간다.

임영미 고용정책실장은 "기술사·기능장 시험에 응시하기 위한 경력 요건이 과도하게 높아 40대 초중반을 넘어서 자격을 취득하고 있어 산업현장에서는 고령화와 전문인력 부족이 심화되고 있다"며 "청년층과 산업현장에서는 시험 응시를 위한 경력 기간을 합리적으로 조정하고, 학력과 경력 외에도 다양한 응시자격을 인정하며, 과정평가형 자격을 확산하는 등 역량 중심으로 국가기술자격 제도를 개편할 필요성이 있다는 목소리가 제기되고 있다"고 밝혔다.

임 실장은 이어 "제도의 문턱이 높아 자격시험 응시조차 어려운 상황은 실력을 갖춘 청년들에게 큰 부담이 되고 있다. 능력과 의지가 있음에도 형식적인 요건 때문에 기회를 얻지 못한다면 이는 개인에게도 국가에게도 큰 손실일 것"이라며 "청년들에게 국가기술자격은 취업을 위한 기회의 사다리가 되어야 하지, 넘을 수 없는 벽이 되어서는 안 된다"고 강조했다.

sheep@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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