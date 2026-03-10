직업계고서 산업기사 딴다…교육부·노동부, 과정평가형 자격 확산 맞손

과정평가형 자격 확산…현장 맞춤형 교육 강화
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 고용노동부가 2026학년도 신학기를 맞아 직업계고 학생들의 과정평가형 국가기술자격 취득 지원에 본격 나선다.
10일 교육계에 따르면 양 부처는 직업계고 기술인재들이 선호하는 국가기술자격 종목과 우수학교 정보를 현장에 제공해 실무형 기술인재 육성을 뒷받침할 방침이다.
이번 조치는 지난해 12월 23일 체결한 '직업계고 학생 지원 강화를 위한 교육부-고용노동부 업무협약'의 후속 조치다.
과정평가형 국가기술자격은 산업 현장에 맞는 교육·훈련을 이수한 뒤 내부·외부 평가에 합격하면 국가기술자격을 부여하는 제도다. 필기시험 중심의 검정형과 달리 실무 역량을 중시하는 방식으로, 직업계고 학생들은 별도 경력이 없어도 재학 중 산업기사 취득이 가능하다는 점이 특징이다.
실제 취득자도 늘고 있다. 고용노동부와 한국산업인력공단에 따르면 2025년 과정평가형 국가기술자격 전체 취득자 1만2053명 가운데 직업계고 학생은 4714명으로 39.1%를 차지했다. 이 중 3487명이 산업기사 자격을 취득했다. 2024년에는 전체 1만301명 중 직업계고 학생이 4161명, 산업기사 취득자는 3061명이었다.
2025년 직업계고 학생들이 가장 많이 취득한 산업기사 종목은 컴퓨터응용가공산업기사 589명, 자동화설비산업기사 570명, 전자산업기사 391명 순이었다. 기능사 종목은 미용사(일반) 403명, 전자기능사 153명, 미용사(메이크업) 78명 순으로 나타났다.
산업계 평가도 긍정적이다. '2025년도 과정평가형 국가기술자격 성과분석 연구'에 따르면 과정평가형 취득자의 취업률은 33.6%로 검정형 취득자 27.5%보다 높았고, 취업 소요 기간은 77.5일로 검정형 82.6일보다 짧았다. 채용기업 만족도도 2021년 68.6%에서 2025년 82.0%로 상승했다.
2026년 직업계고 개설 과정은 자동화설비산업기사 71개, 컴퓨터응용가공산업기사 65개, 전기공사산업기사 47개 순으로 많았다. 특히 전기공사산업기사 과정이 대거 신설된 것은 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 증가를 반영한 것으로 풀이된다. 우수학교로는 부산기계공고, 구미전자공고, 수원하이텍고 등이 꼽혔다.
유지완 교육부 학교지원관은 "노동부가 제공한 인기 국가기술자격 종목은직업계고 기술인재가 미래인재로 성장하기 위해서 어떤 국가기술자격을 취득해야 할지 방향성을 제시하는 매우 의미 있는 정보"라며 "교육부는 노동부와 협력해 기술인재들이 국가기술자격을 통해 역량을 함양하고 취업에 성공할 수 있도록 더욱 긴밀하게 협력하겠다"라고 밝혔다.
편도인 노동부 직업능력정책국장은 "과정평가형 국가기술자격은 산업계가요구하는 맞춤형 자격이다. 앞으로 노동부는 현장 중심으로 과정평가형국가기술자격 제도를 다듬어 나가겠다"며 "이를 통해 과정평가형 과정을 직업계고에 확산해 산업계가 선호하는 기술인재가 더 많이 육성·배출되도록 교육부와적극적으로 협력하겠다"고 말했다.
