"봄 색채 담았다"...대전 서구, 10~11일 '아트페어 아트스프링' 개최

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 오는 10일부터 11일까지 탄방동 로데오거리 일원에서 '2026 대전 서구 아트페어 아트스프링(ART SPRING)' 축제를 개최한다고 3일 밝혔다.

올해 3회를 맞는 아트스프링은 '거리에서 피어나는 청년 예술의 봄'을 주제로 한 청년 문화예술 축제다. 청년 작가에게는 작품 홍보와 성장의 무대를, 주민들에게는 일상에서 예술을 접할 새로운 경험을 제공한다.

대전 서구 아트페어 아트스프링 축제 포스터. [자료=대전 서구] 2026.04.03 jongwon3454@newspim.com

특히 올해는 지역 내 미술학원과 지치울작은도서관이 동참해 더욱 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

행사 기간 로데오거리는 야외 미술관으로 변신한다. 청년 작가들의 회화·도예·웹툰·사진 작품을 비롯해 미술학원 학생들의 작품, 도서관 기획 전시 등이 어우러진 풍경이 연출될 계획이다.

또 주무대에서는 감성 버스킹·재즈·국악·밴드 공연을 필두로 마술쇼와 퍼포먼스 공연 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 수공예품을 판매하는 플리마켓과 각종 체험 공간, 푸드트럭도 함께 운영된다.

대전 서구 관계자는 "익숙한 거리에서 만나는 낯선 예술이 시민들에게 새로운 영감을 줄 것"이라며 "단조로운 일상이 문화로 확장되는 순간이 되길 기대한다"고 말했다.

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