'대우엘크루 일산', 홍보관 방문객 대상 경품 추첨 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 에이엠디가 고양시 덕이동 민간임대 아파트 '대우엘크루 일산' 홍보관 방문객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 4일 오후 2시 추첨을 통해 세탁기, 공기청정기, 냄비 세트 등의 경품을 제공하며 별도 응모 절차 없이 방문 시 자동 응모된다.
- 토지주 참여형 개발로 추진되는 이 단지는 최대 10년 거주 가능하며 GTX-A 노선 개통 시 서울 강남권 접근성이 개선될 것으로 예상된다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경기도 고양시 덕이동에 공급되는 민간임대 아파트 '대우엘크루 일산'의 시행사 에이엠디가 홍보관 방문객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 파주시 동패동에 위치한 홍보관 내방 고객을 대상으로 운영되며, 오는 4월 11일 오후 2시 추첨을 통해 당첨자를 선정할 예정이다.
경품으로는 세탁기, 공기청정기, 냄비 세트, 커피 머신, 쌀 등이 마련됐다. 별도의 응모 절차 없이 홍보관을 방문하면 자동으로 응모권이 부여되는 방식이다. 이번 이벤트는 주거 정보를 확인하기 위해 홍보관을 찾는 방문객들에게 편의와 혜택을 제공하기 위해 기획됐다.
'대우엘크루 일산'은 토지주가 직접 사업을 시행하는 방식으로 추진되는 민간임대 주거 단지로, 최대 10년간 거주가 가능하다는 점이 특징이다. 업계에서는 토지주 참여형 개발 구조를 통해 사업의 투명성과 안정성을 확보하려는 시도로 평가하고 있다. 교통 여건으로는 향후 GTX-A 노선 킨텍스역이 개통될 경우 서울 강남권 등 주요 업무지구까지의 이동 시간이 단축될 것으로 전망된다.
단지 주변 인프라로는 기존 일산 신도시의 교육 시설과 대형 쇼핑몰, 문화 시설 등이 위치해 있어 생활 편의 시설 활용이 용이한 입지를 갖추고 있다. 시행사 관계자는 "홍보관을 방문하는 예비 회원들에게 정확한 공급 정보와 함께 문화적 혜택을 제공하고자 이번 행사를 준비했다"며 "단지의 입지 조건과 임대 주택으로서의 특징을 현장에서 상세히 확인할 수 있을 것"이라고 설명했다. '대우엘크루 일산' 홍보관은 경기도 파주시 동패동 일대에서 운영 중이다.
ohzin@newspim.com