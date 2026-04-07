SKT, 사회·환경 문제 혁신 이끌 ESG 스타트업 발굴 나선다

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 7일 ESG 스타트업 육성 프로그램 'SKTCH for Good'을 론칭했다.
- 디지털 포용·기후 재난·디지털 범죄 분야 15개사를 30일까지 모집한다.
- 선정 스타트업에 멘토링·협업·투자 지원 등 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 차세대 ESG 스타트업 발굴·육성 프로그램 'SKTCH for Good(스케치 포 굿)'을 론칭하고, 이달 30일까지 참여 스타트업을 모집한다고 7일 밝혔다.
'SKTCH(스케치)'는 SKT와 Tech의 합성어로, 유망 스타트업 발굴과 협업 강화를 위해 SKT가 운영 중인 플랫폼이다. SKT와 스타트업이 함께 미래를 그려나간다는 의미를 담고 있다.
SKT는 'SKTCH for Good'을 통해 ESG 분야 스타트업과 함께 사회·환경 문제 해결에 나선다. 디지털 포용·돌봄, 기후 재난 대응, 디지털 범죄 예방 등 향후 중요성이 커질 것으로 예상되는 영역을 중심으로, 혁신적인 ESG 설루션을 보유한 스타트업 15개사를 선발할 계획이다.
선정된 스타트업에는 ▲사업화를 위한 특화 멘토링 및 교육 ▲SKT와 협업 모델 발굴 ▲투자 유치 컨설팅 및 IR 기회 제공 ▲국내외 전시 참여 기회 ▲사무공간 등 경영 인프라 등 다양한 맞춤형 혜택이 제공된다.
참여를 희망하는 스타트업은 'SKTCH' 홈페이지를 통해 오는 30일까지 신청할 수 있다.
특히, 올해 SKT는 스타트업의 'AI 동반자'로서 협업에 기반한 실질적인 성과 창출을 강화하기 위해 액셀러레이팅 프로그램을 'SKTCH for Good'과 'SKTCH with AI' 두 축으로 운영할 계획이다.
오는 7월 론칭 예정인 'SKTCH with AI'는 SKT의 AI 전략과 시너지를 낼 수 있는 AI 스타트업 추가 15개사를 선발하는 프로그램이다. 주요 협력 분야는 풀스택 AI 혁신 기술, 고객 대상 AI 설루션 등이다.
SKT는 2021년부터 성장 잠재력이 높은 ESG 스타트업을 육성해 총 78개사를 지원해왔다. 올해 3월 MWC26에서는 정부의 '국가 창업 시대' 기조에 맞춰, 2030년까지 스타트업 500곳을 지원하고, AI 기술·인프라·사업 역량을 연계해 동반 성장을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.
엄종환 SKT ESG 추진실장은 "스타트업의 혁신적인 기술과 서비스가 사회적 가치와 만날 때 우리 사회에 큰 변화를 만들 수 있다"며, "'SKTCH for Good'을 통해 더 많은 스타트업이 사회 문제를 해결하고, SKT와 함께 성장해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
yuniya@newspim.com