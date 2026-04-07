LG전자 "불확실성 뚫었다"...1Q 최대 매출·영업익 33% 증가

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 7일 1분기 매출 23조7330억원, 영업이익 1조6736억원 잠정실적을 발표했다.
- 매출은 전년 대비 4.4%, 영업이익은 32.9% 증가하며 역대 최대 매출을 기록했다.
- 생활가전·B2B 사업 성장과 원가 개선으로 시장 기대치를 상회했다.
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플랫폼·구독 확대 속 체질 개선…전장·webOS 성장세 지속
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 7일 지난 1분기 연결기준 매출액 23조7330억원, 영업이익 1조6736억원의 잠정실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 4.4%, 영업이익은 32.9% 증가했다.
매출액은 1분기 기준 역대 최대치를 기록했다. 경기 불확실성이 이어지는 가운데 생활가전 등 주력 사업이 제품 리더십과 시장 지위를 기반으로 성장을 견인했다. 전장을 비롯한 기업간거래(B2B) 사업의 꾸준한 성장도 최대 매출 경신에 기여했다.
영업이익은 시장 기대치를 크게 웃돌았다. 대미 관세 본격화 이전인 전년 동기 대비로도 수익성이 개선됐다. 생산지 최적화 등 선제적인 관세 대응과 함께 사업 전반에서 진행 중인 원가구조 개선이 실적에 반영됐다. 플랫폼, 구독, 온라인 판매 등 고수익 사업 성장도 이어졌다.
LG전자는 중동 전쟁 등 지정학적 리스크로 거시경제 불안정, 원자재 가격 상승, 물류비 증가 등 원가 부담 요인이 확대되는 상황에서도 유연하고 선제적인 대응으로 영향을 최소화할 계획이다.
사업부별로 보면 생활가전(HA) 사업은 시장 수요 변화에 맞춰 프리미엄과 볼륨존을 동시에 공략하며 성장세를 이어갔다. 온라인과 가전 구독 비중도 확대됐다. 원자재 가격 상승 환경 속에서도 원가구조 혁신을 가속화하고, 홈로봇과 로봇용 부품 등 미래 성장 동력 육성도 지속할 방침이다.
미디어엔터테인먼트(ME) 사업은 운영 효율화 기조 속에서 전년 동기 대비 수익성이 크게 개선됐다. 전분기 대비로는 흑자 전환했다. 웹OS 플랫폼 사업도 빠르게 성장 중이다. 올레드 TV, 마이크로RGB 기반 프리미엄 LCD TV, 라이프스타일 TV 등 차별화된 제품 라인업을 앞세워 효율 중심의 사업 운영을 이어갈 계획이다.
전장(VS) 사업은 수주잔고 기반의 안정적 성장 흐름을 유지했다. 원가구조 개선 활동으로 전년 동기 대비 수익성이 개선됐으며, 해외 고객 비중이 높은 사업 특성상 고환율 기조도 일부 긍정적으로 작용했다.
냉난방공조(ES) 사업은 중동 전쟁 등 시장 불확실성 영향으로 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 감소했다. 에너지 전환 흐름에 맞춰 히트펌프 시장 공략을 강화하고, 액체냉각 등 차세대 기술로 라인업을 확대해 AI 데이터센터 냉각 솔루션 사업 기회 확보에 나설 계획이다.
이번 잠정실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 예상치다. LG전자는 이달 말 실적설명회를 열고 2026년 1분기 연결기준 순이익과 사업본부별 경영실적을 공개할 예정이다.
syu@newspim.com