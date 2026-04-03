영광군, '모시몽 매운 개피떡' 특허 등록

"전통 떡에 K-매운맛 더했다"

[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군이 지역 특산물인 모싯잎을 활용한 '영광 모시몽 매운맛 개피떡' 제조 기술을 특허 등록했다고 3일 밝혔다.

이번 성과는 지역 농산물 기반의 차별화된 식품 개발과 전통 떡 산업 경쟁력 강화를 위한 연구 추진의 결실이다.

모시잎을 이용한 영광 모시몽 매운맛 개피떡. [사진=영광군] 2026.04.03 ej7648@newspim.com

이번 특허 기술은 모싯잎과 고추를 접목해 기존 전통 떡에 매운맛을 가미한 것으로, 젊은 세대의 선호도를 반영해 강렬하고 도전적인 맛을 구현했다. 영광군은 이를 통해 새로운 디저트 시장을 창출하고, 정체된 지역 떡 산업에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.

제품 디자인에는 영광 모싯잎송편 캐릭터 '모시몽'을 형상화해 시각적 완성도와 콘텐츠 확산 가능성을 높였다. 영광군은 이 특허 기술을 관내 떡 제조업체에 보급하고, 시제품 개발과 상품화를 병행해 지역 대표 디저트로 육성할 방침이다.

영광군농업기술센터는 이번 특허 등록을 통해 ▲지역농산물 소비 촉진 ▲특산물 고부가가치화 ▲지역 떡 산업 구조 개선 등 다층적 효과를 기대하고 있다. 또한 쌀 기반 디저트 개발을 토대로 푸드테크 산업화 모델 구축 가능성도 확인했다.

정재욱 영광군농업기술센터 소장은 "전통 식품에 현대 소비 트렌드를 결합한 성공 사례로서, 지역 농식품 산업 경쟁력 강화에 지속적으로 나서겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com