영광군, '모시몽 매운 개피떡' 특허 등록

[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군이 지역 특산물인 모싯잎을 활용한 '영광 모시몽 매운맛 개피떡' 제조 기술을 특허 등록했다고 3일 밝혔다.
이번 성과는 지역 농산물 기반의 차별화된 식품 개발과 전통 떡 산업 경쟁력 강화를 위한 연구 추진의 결실이다.
이번 특허 기술은 모싯잎과 고추를 접목해 기존 전통 떡에 매운맛을 가미한 것으로, 젊은 세대의 선호도를 반영해 강렬하고 도전적인 맛을 구현했다. 영광군은 이를 통해 새로운 디저트 시장을 창출하고, 정체된 지역 떡 산업에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.
제품 디자인에는 영광 모싯잎송편 캐릭터 '모시몽'을 형상화해 시각적 완성도와 콘텐츠 확산 가능성을 높였다. 영광군은 이 특허 기술을 관내 떡 제조업체에 보급하고, 시제품 개발과 상품화를 병행해 지역 대표 디저트로 육성할 방침이다.
영광군농업기술센터는 이번 특허 등록을 통해 ▲지역농산물 소비 촉진 ▲특산물 고부가가치화 ▲지역 떡 산업 구조 개선 등 다층적 효과를 기대하고 있다. 또한 쌀 기반 디저트 개발을 토대로 푸드테크 산업화 모델 구축 가능성도 확인했다.
정재욱 영광군농업기술센터 소장은 "전통 식품에 현대 소비 트렌드를 결합한 성공 사례로서, 지역 농식품 산업 경쟁력 강화에 지속적으로 나서겠다"고 말했다.
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