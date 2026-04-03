[내일날씨] 전국 곳곳 비…오후 대부분 그쳐

아침 최저기온 8~14도·낮 최고기온 14~21도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 4일은 비가 전국 곳곳에서 내리다가 오후에 그칠 전망이다.

3일 기상청에 따르면 오는 4일 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 서쪽지역은 가끔 구름이 많겠다. 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 낮에 대부분 그치겠다. 다만 강원 내륙·산지와 충북은 늦은 오후까지 비가 이어질 수 있다.

토요일인 4일은 전국 대부분 지역에 비가 오다가 그치겠다. [사진=뉴스핌 DB]

3일부터 4일까지 예상 강수량은 경기남부 10~40mm, 서울·인천·경기북부 5~20mm, 강원중·남부 10~40mm, 강원북부 5~20mm, 대전·세종·충남, 충북 10~40mm, 광주·전남 20~60mm, 전북 10~40mm, 부산·울산·경남내륙(지리산부근 제외) 20~60mm, 대구·경북, 울릉도·독도 10~40mm, 제주도 30~80mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상) 등이다.

아침 최저기온은 8~14도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 11도 ▲춘천 9도 ▲강릉 11도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲대구 12도 ▲부산 14도 ▲울산 13도 ▲제주 13도다.

낮 최고기온은 14~21도로 예측된다. ▲서울 17도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 18도 ▲강릉 15도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 15도 ▲광주 16도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 21도 ▲제주 15도다.

바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~3.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다. 다만 수도권은 새벽에 '나쁨'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com