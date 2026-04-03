북구청장 결선 신경전…정다은, 신수정에 "토론회 나와라"

"20년 낡은 정치 끝내겠다"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 정다은 광주 북구청장 경선후보가 3일 결선에 진출한 후 "20년 낡은 정치와 행정을 끝장내고, 가장 젊고 유능한 새로운 북구를 만들겠다"고 제시했다.

정 후보는 이날 보도자료를 내고 "광주특별시 대전환의 시대를 맞이하는 현재까지도 북구는 27개 시·군·구 중 인구가 가장 많은 도시지만 지난 20년간 정체된 도시로 전락했다"며 "그동안 북구에서 정치를 해온 누구 하나 제대로 책임지지 않고 있다"고 지적했다.

광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 하는 정다은 광주 북구청장 예비후보. [사진=박진형 기자]

그는 "광주역은 구도심보다 도심공동화가 더 심각하고, 호남고속도로는 중앙부처 경제성 논리를 깨지 못해 십수 년간 미뤄지며 예산 규모만 더 키웠다"며 "정치경력에 의존하며 지역 토호세력이 되어버린 정치인은 북구를 발전시킬 능력도, 의지도 없다"고 설명했다.

이어 "남은 결선은 20년의 낡은정치와 광주특별시, 대표도시 북구의 가장 적극적인 변화를 가져올 새정치의 대결구도가 될 것이다"며 "가치와 성장이 공존하는 새로운 북구를 만들 가장 젊고, 가장 유능한 후보를 선택해 달라"고 말했다.

그러면서 "한 방송사에서 더불어민주당 결선 후보에 대해 공개토론회를 제안한 만큼 신수정 후보도 피하지 말고 응하기를 바란다"고 강조했다.

한편 정 후보는 민변 출신으로 대한변호사협회 우수변호사에 선정된 바 있다. 더민주당 중앙당 부대변인, 이재명 당대표 1급포상(계엄저지, 탄핵인용), 민주당 제21대 대통령선거 이재명 선거대책위 공동선거대책본부장 등을 역임했다.

bless4ya@newspim.com