GH 경기도주거복지센터, 주거복지사업 아이디어 공모

도내 27개 시·군 주거복지센터, 총 2억 원 규모

현장에서 실제 실행 가능한 사업 발굴

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)가 운영하는 경기도주거복지센터(센터)는 지역 맞춤형 주거복지 정책 발굴과 현장 중심 사업 추진을 위해 '2026년 경기도 주거복지사업 아이디어 공모'를 추진한다고 3일 밝혔다.

GH 사옥 전경. [사진=GH]

이번 공모는 단순 아이디어 제안이 아닌, 현장에서 실제 실행 가능한 사업을 발굴하고 정책으로 확산하는 '정책 실천형 공모'로 운영되는 것이 특징이다.

공모 대상은 도내 27개 시·군 주거복지센터이며, 총 2억 원 규모로 추진된다.

특히 각 센터의 여건을 고려해 ▲신규 센터의 참여 기회를 넓히는 '참여형'과 ▲기존 센터의 성과를 중점 평가하는 '경쟁형'으로 구분 운영해, 참여 저변 확대와 정책 성과 향상을 동시에 도모할 계획이다.

GH는 공모를 통해 발굴된 사업이 일회성 행사에 그치지 않도록 체계적인 '정책 환류 시스템'을 가동한다.

성과 우수 사례집을 제작하고, 사업 효과가 검증된 아이디어는 차년도 경기도형 주거복지 정책 사업으로 채택해 단계별 확산을 추진한다.

센터는 이달 공고를 시작으로 5월 심사를 거쳐 사업을 선정하고, 6월부터 본격적으로 사업을 추진할 예정이다.

GH는 2025년 주거복지사업 아이디어 공모를 통해 고양·부천·시흥·광명·광주 등 5개 시·군 주거복지센터의 우수 사업을 선정해 운영한 바 있다.

이 중 '생활밀착형 집수리 교육' 사업은 주민 참여와 실효성이 높은 사업으로 평가돼 2026년에 시범사업으로 확대 운영할 방침이다.

김용진 GH 사장은 "이번 공모는 현장에서 검증된 사업을 정책으로 발전시키는 데 의미가 있다"며 "성과가 입증된 사업은 지속적으로 확산해 경기도형 주거복지 정책으로 정착시켜 나가겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com