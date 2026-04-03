한국토요타, 동계패럴림픽 'MVP' 김윤지 선수에 시에나 하이브리드 차량 전달

금 2개·은 3개…한국 스포츠 사상 단일 종합 대회 최다 메달

한국토요타, 장애인체육회 선수단 지원에 MVP 부상까지

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국토요타자동차는 지난 2일 토요타 분당 전시장에서 '2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽(밀라노 동계패럴림픽)' 국가대표 선수단 중 최우수선수(MVP)로 발탁된 김윤지 선수에게 '토요타 시에나 하이브리드'를 전달했다고 3일 밝혔다.

이날 차량 전달식에는 콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장을 비롯해 정진완 대한장애인체육회 회장과 수 가족 등이 참석해 패럴림픽에서 뛰어난 성과를 낸 김윤지 선수를 축하하는 시간을 보냈다.

김윤지 선수는 이번 밀라노 동계패럴림픽에서 노르딕스키(바이애슬론·크로스컨트리) 6개 종목에 출전해 탁월한 기량을 발휘하며 금메달 2개와 은메달 3개를 획득하는 쾌거를 이뤘다. 특히, 김윤지 선수는 만 19세의 나이에 처음 출전한 패럴림픽 무대에서 5개 메달을 수확하며, 동·하계 패럴림픽뿐 아니라 올림픽까지 통틀어 한국 스포츠 사상 단일 종합 스포츠 대회 최다 메달을 기록했다. 이를 바탕으로 대한장애인체육회 출입기자단 투표에서도 대회 최우수선수(MVP)로 뽑히는 영예를 안았다.

(사진 왼쪽부터) 한국토요타자동차 콘야마 마나부 사장, 김윤지 선수(BDH파라스), 대한장애인체육회 정진완 회장, 광장오토모티브 박영식 대표이사 [사진=한국토요타]

한국토요타자동차는 이처럼 한계를 뛰어넘고 불가능에 도전하며 최고의 성과를 이뤄낸 김윤지 선수를 축하하기 위해 '토요타 시에나 하이브리드'를 부상으로 제공했다. 이번 MVP 차량 제공은 한계를 뛰어넘고 불가능에 도전하자는 의미를 담은 토요타의 글로벌 캠페인 '스타트 유어 임파서블(Start Your Impossible)' 정신을 담아 기획됐다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 "19세라는 어린 나이에 첫 패럴림픽 무대에서 놀라운 성과로 한국 스포츠의 새 역사를 쓴 김윤지 선수에게 진심으로 뜨거운 축하와 찬사를 보낸다"면서 "김윤지 선수가 보여준 투혼은 우리 모두에게 큰 감동과 영감을 주었다. 한국토요타자동차는 앞으로도 불가능에 맞서 자신의 한계에 도전하는 모든 장애인 스포츠 선수들을 전폭적으로 응원하며, 대한민국 장애인 체육의 저변이 더 확대될 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

한국토요타자동차는 대한장애인체육회와 꾸준한 협력을 통해 장애인 체육 활성화 및 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 아낌없는 지원을 펼치고 있다. 이번 밀라노 동계패럴림픽에 앞서 국가대표 선수단의 안정적인 훈련 환경 조성을 위해 1억원의 후원금을 전달한 바 있다.

한편, 한국토요타자동차는 지난 2024 파리 패럴림픽에서도 출전 선수단을 위해 특별 격려금을 전달하고, 당시 선수단 최우수선수(MVP)로 발탁된 사격 대표팀 박진호 선수에게 토요타의 대표 하이브리드 SUV인 'RAV4 하이브리드'를 부상으로 제공하는 등 선수단을 위한 전방위적인 지원을 아끼지 않았다.

y2kid@newspim.com