청주시, 1회 추경 4조695억원 편성…본 예산 대비 7.4% ↑

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 2026년 제1회 추가경정예산안을 총 4조695억원 규모로 편성해 3일 시의회에 제출했다.
본예산 대비 2791억원(7.4%) 증가한 규모로 일반회계 3조5951억원(6.4%↑), 특별회계 4744억원(14.9%↑)이다.
고물가로 위축된 민생경제 활성화와 시민 불편 해소, 재난안전망 구축에 초점을 맞췄다.
주요 사업은 생활밀착형으로 지역사랑상품권 142억, 육거리시장 안전 10억, 바이오랩스 오송 9억, 일자리센터 리모델링 9억 등이다.
재난·안전 분야 무공해차 구매지원 173억, 침수예방 자동차단시설 18억, 상신교 재가설 15억, CCTV 개선 10억 등이 포함됐다.
문화·복지·보건은 공공놀이터 41억, 경기장·수영장 보수 33억, 보건소 신축 29억, 아이돌봄 13억을 반영했다.
지역개발·SOC는 K-바이오 스퀘어 부지 223억, 행정복지센터 신축 58억, 문화제조창 35억. 농업·공원·산림 명암관망탑 리모델링 55억, 대청호 탐방로 20억 등이다.
특별회계는 SK하이닉스 공업용수 210억·138억, 급수구역 확대 91억, 주차장 조성 47억 등이 계상됐다.
윤오복 예산1팀장은 "시민 삶의 질 향상 최우선, 체감형 사업으로 지역 활력 불어넣겠다"고 밝혔다.
한편, 예산안은 오는 13일부터 시작되는 제102회 청주시의회 임시회를 거쳐 23일 최종 확정될 예정이다.
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