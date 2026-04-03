타임폴리오운용, '로드 투 펀드매니저' 모의투자대회 개최

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 타임폴리오자산운용은 '제11회 로드 투 펀드매니저(Road to Fund Manager) 모의투자대회'를 다음 달 29일까지 진행한다고 3일 밝혔다. 참가 접수는 이달 7일까지 받는다.
자본시장 진출을 희망하는 대학(원)생 및 최근 졸업생이 참가할 수 있다. 졸업생은 2017년 이후 학부 졸업자까지 가능하다. 참가자들은 10억원의 가상 자산으로 실제 시장 데이터를 기반으로 모의 투자를 진행한다. 단일 종목 편입 한도(15% 이하)·산업군 비중 제한·투자 제한 종목 등 운용 가이드를 준수해야 한다.
수익률 상위 5명에게는 총 2000만원의 상금이 주어진다. 수익률 외에 포트폴리오 분산·변동성 관리 등 운용 능력을 평가해 A+ 등급을 받은 참가자에게는 채용 전환형 인턴십 기회를 제공한다.
'로드 투 펀드매니저 모의투자대회'는 타임폴리오자산운용이 지난 2023년부터 직접 운영하고 있으며 분기별 1회, 연 4회 개최된다. 지금까지 누적 참가자는 약 2000명이다.
접수는 'Road to Fund Manager' 투자대회 홈페이지에서 가능하다.
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