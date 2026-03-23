타임폴리오자산운용, '메가 ETF' 2종 신고가 경신

"엔비디아 GTC 2026 트렌드 반영, 인프라주 선점 주효"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 23일 자사 상장지수펀드(ETF) 'TIME 미국나스닥100액티브'와 'TIME 글로벌AI인공지능액티브'가 신고가를 경신했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 TIME 미국나스닥100액티브와 TIME 글로벌AI인공지능액티브는 지난 19일 신고가를 경신했다. 2022년 5월 상장한 TIME 미국나스닥100액티브는 상장 이후 292.37%의 수익률을 기록했고, TIME 글로벌AI인공지능액티브는 2023년 5월 상장한 이래 332.05%의 수익률을 달성했다.
TIME 미국나스닥100액티브와 TIME 글로벌AI인공지능액티브의 순자산은 각각 1조936억원, 1조2141억원으로 액티브 ETF로는 보기 드문 메가 ETF(AUM 1조원 이상)다.
타임폴리오자산운용은 "이는 변동성이 높아진 시장에서도 시장 변화에 기민하게 대응하는 타임폴리오만의 액티브 전략이 통한 결과로 해석된다"고 전했다. 산업의 변곡점을 정확히 앞서 짚어낸 분석력이 수익률에 큰 역할을 했으며, '엔비디아 GTC 2026'에서 제시된 차세대 AI 로드맵을 포트폴리오에 선제적으로 반영한 전략이 주효했다는 설명이다.
타임폴리오자산운용은 엔비디아의 차세대 GPU '루빈(Rubin)' 아키텍처 공개로 방대한 데이터를 저지연으로 전송하고 안정적으로 저장할 수 있는 하드웨어 인프라 기업에 주목했다. 광통신 설루션 기업인 루멘텀(Lumentum)과 씨에나(Ciena), 저장매체 전문 기업인 샌디스크(SanDisk)를 전략적으로 편입했다.
김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "글로벌 시장 전문가들은 GTC 2026 이후 AI 산업이 단순한 칩 경쟁을 넘어 시스템 전체의 효율성을 최적화하는 '풀스택 인프라' 시대로 접어들었다"며 "이에 따라 데이터 전송 및 저장 효율이 기업의 성패를 가를 것으로 예상되며, 특화된 기술력을 가진 하드웨어 기업들에 대한 재평가는 당분간 지속될 전망"이라고 말했다.
김 본부장은 "순자산 1조원이 넘는 대형 ETF임에도 불구하고 시장의 미세한 변화를 놓치지 않는 TIME 액티브ETF의 기민한 운용전략이 성과로 증명됐다"며 "앞으로도 AI 산업의 확장 국면에서 도출되는 핵심 트렌드를 바탕으로 공급망 내 필수적인 위치를 점한 기업들을 적극 발굴해 투자자들에게 꾸준한 초과 수익을 제공하겠다"고 강조했다.
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