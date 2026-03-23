타임폴리오자산운용, '메가 ETF' 2종 신고가 경신

'TIME 미국나스닥100'·'TIME 글로벌AI인공지능' 액티브 ETF 신고가

"엔비디아 GTC 2026 트렌드 반영, 인프라주 선점 주효"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 23일 자사 상장지수펀드(ETF) 'TIME 미국나스닥100액티브'와 'TIME 글로벌AI인공지능액티브'가 신고가를 경신했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 TIME 미국나스닥100액티브와 TIME 글로벌AI인공지능액티브는 지난 19일 신고가를 경신했다. 2022년 5월 상장한 TIME 미국나스닥100액티브는 상장 이후 292.37%의 수익률을 기록했고, TIME 글로벌AI인공지능액티브는 2023년 5월 상장한 이래 332.05%의 수익률을 달성했다.

TIME 미국나스닥100액티브와 TIME 글로벌AI인공지능액티브의 순자산은 각각 1조936억원, 1조2141억원으로 액티브 ETF로는 보기 드문 메가 ETF(AUM 1조원 이상)다.

[사진=타임폴리오자산운용]

타임폴리오자산운용은 "이는 변동성이 높아진 시장에서도 시장 변화에 기민하게 대응하는 타임폴리오만의 액티브 전략이 통한 결과로 해석된다"고 전했다. 산업의 변곡점을 정확히 앞서 짚어낸 분석력이 수익률에 큰 역할을 했으며, '엔비디아 GTC 2026'에서 제시된 차세대 AI 로드맵을 포트폴리오에 선제적으로 반영한 전략이 주효했다는 설명이다.

타임폴리오자산운용은 엔비디아의 차세대 GPU '루빈(Rubin)' 아키텍처 공개로 방대한 데이터를 저지연으로 전송하고 안정적으로 저장할 수 있는 하드웨어 인프라 기업에 주목했다. 광통신 설루션 기업인 루멘텀(Lumentum)과 씨에나(Ciena), 저장매체 전문 기업인 샌디스크(SanDisk)를 전략적으로 편입했다.

김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "글로벌 시장 전문가들은 GTC 2026 이후 AI 산업이 단순한 칩 경쟁을 넘어 시스템 전체의 효율성을 최적화하는 '풀스택 인프라' 시대로 접어들었다"며 "이에 따라 데이터 전송 및 저장 효율이 기업의 성패를 가를 것으로 예상되며, 특화된 기술력을 가진 하드웨어 기업들에 대한 재평가는 당분간 지속될 전망"이라고 말했다.

김 본부장은 "순자산 1조원이 넘는 대형 ETF임에도 불구하고 시장의 미세한 변화를 놓치지 않는 TIME 액티브ETF의 기민한 운용전략이 성과로 증명됐다"며 "앞으로도 AI 산업의 확장 국면에서 도출되는 핵심 트렌드를 바탕으로 공급망 내 필수적인 위치를 점한 기업들을 적극 발굴해 투자자들에게 꾸준한 초과 수익을 제공하겠다"고 강조했다.

rkgml925@newspim.com