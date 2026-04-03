매주 토요일 열리는 '강진 마량놀토수산시장' 11일 개장

10월까지 운영, 관광·지역경제 활성화 기대

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군 대표 지역행사인 '2026년 마량놀토수산시장'이 오는 11일 마량항 중방파제 일원에서 막을 올린다.

3일 군에 따르면 올해 시장은 10월 31일까지 매주 토요일 열리며 신선한 수산물 판매와 공연·체험 프로그램 등으로 관광객에게 다채로운 볼거리와 즐길거리를 제공할 예정이다.

강진 마량놀토 수산시장. [사진=강진군]

개장식은 생략하고 주민과 관광객 중심의 실속 행사로 운영된다. 개장 첫날에는 유지나, 풍금 등 인기가수의 토요음악회가 현장 분위기를 달굴 예정이다.

개장 기념으로 전복 40%, 건어물 최대 20% 할인판매가 진행된다. '강진 누구나 반값여행'과 연계하면 수산물을 더 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 야간에는 미디어파사드와 LED 바다분수가 마량항의 밤을 수놓는다.

운영 프로그램은 월별 테마 이벤트·제철 수산물 할인행사를 상시 진행하고, 여름철에는 물놀이장 등 계절 특화 프로그램을 선보인다. 영수증 경품추첨 등 소비촉진 이벤트도 마련한다.

시설 개선도 추진됐다. 천연염색 부스가 신규 입점했으며 페인트 도색과 간판 교체로 시장 환경을 정비했다. 전망대 카페에서는 오션뷰를 배경으로 한 원데이 클래스를 정기 운영해 체류형 관광을 확대한다.

마량놀토수산시장은 2015년 첫 개최 후 강진군 대표 행사로 자리 잡았으며 지난해 27회 운영으로 약 6만 명이 방문하고 매출 2억 9000만 원을 기록했다. 강진군은 올해 시장 운영을 통해 생활인구 확대와 지방재정 기여, 지역경제 활성화를 도모할 방침이다.

ej7648@newspim.com