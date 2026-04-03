뉴진스 '디토', 스포티파이서 9억 스트리밍…통산 2번째

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴진스의 '디토(Ditto)'가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 9억 스트리밍을 돌파했다.

3일 스포티파이에 따르면 뉴진스 싱글 앨범 'OMG'의 수록곡 '디토'가 지난 1일 기준 누적 9억 11만 6845회 재생됐다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'OMG'에 이은 팀 통산 두 번째 9억 스트리밍 곡이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 뉴진스 '디토'가 9억 스트리밍을 돌파했다. [사진=어도어] 2026.04.03 alice09@newspim.com

지난 2022년 12월 19일 공개된 '디토'는 당시 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'과 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에 진입했다. 이들이 데뷔 단 6개월 만에 일궈낸 전무후무한 기록이다. 국내에서는 이 곡으로 2023년 멜론 연간 차트 정상에 올랐다.

'디토'는 최근까지도 꾸준히 사랑받고 있다. 이 곡은 지난해 5월 일본 음악 시상식 '뮤직 어워드 재팬 2025'에서 '베스트 K팝 송 인 재팬' 부문을 수상했고, 10월에는 K팝 걸그룹 노래 최초로 일본레코드협회의 스트리밍 부문 '트리플 플래티넘'(누적 재생 수 3억 회 이상) 인증을 획득했다.

뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. '디토'와 'OMG'가 9억 회 이상, '슈퍼 샤이(Super Shy)'가 8억 회 이상, '하이브 보이(Hype Boy)'가 7억 회 이상, '뉴진스(New Jeans)'와 '어텐션(Attention!'이 5억 회 이상, 'ETA'가 4억 회 이상, '쿠키(Cookie)'가 3억 회 이상, '허트(Hurt)'와 '쿨 위드 유(Cool With You)', '하우 스위트(How Sweet)', '슈퍼내추럴(Supernatural)'이 2억 회 이상, 'ASAP'와 '겟 업(Get Up)', '버블 검(Bubble Gum)'이 각각 1억 회 이상 재생됐다.

뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 74억 회가 넘는다.

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