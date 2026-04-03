제천문화재단, 인문학 토크콘서트 개최…러닝 문화 확산 기대

달리기 통한 건강 생활 방식 주제로 강연

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천문화재단은 4일 하소생활문화센터 산책에서 '토요일 두 시에 산책가자! 런약사 정보라의 달리기 처방전' 인문학 토크콘서트를 개최한다.

이번 토크콘서트는 시민들이 일상 속에서 인문학을 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 기획된 체험형 프로그램이다.

인문학토크 콘서트 포스터.[사진=뉴스핌] 2026.04.03 choys2299@newspim.com

특히 이번 강연에는 '런약사'로 알려진 약사이자 러너인 정보라 강연자가 참여해 '약은 약사에게, 달리기는 런약사에게!'를 주제로 달리기를 통한 건강한 삶의 방식과 실천 방법을 소개할 예정이다.

정보라 강연자는 러닝 기반 건강관리 콘텐츠 제작과 러닝크루 운영, 기부형 러닝 활동 등을 통해 많은 관심을 받고 있으며, 이번 강연에서는 초보 러너부터 러닝 동호인까지 다양한 시민과 소통하는 시간을 마련한다.

행사는 4일 오후 2시 하소생활문화센터 산책 3층 산책홀에서 진행되며, 러닝에 관심 있는 제천시민 누구나 참여할 수 있다.

재단 관계자는 "앞으로 일상과 연결된 다양한 주제의 인문학 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"라고 말했다.

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