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한-프 정상회담 '글로벌 전략적 동반자' 격상…"미래지향 파트너십 구축"

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마크롱 취임 후 첫 방한…수교 140주년 맞이
국빈 오찬, 각계 인사 140여명 참석
이재용·정의선·손경식 재계 인사 17명 포함

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3일 국빈 방한 중인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 공식 환영식을 시작으로 정상회담까지 방한 이틀째 일정을 이어간다. 한국과 프랑스는 이번 회담을 계기로 2004년 '21세기 포괄적 동반자 관계'를 '글로벌 전략적 동반자'로 격상하고 미래지향적 파트너십을 구축할 예정이다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오전 브리핑을 통해 "이 대통령은 유엔 안보리 상임이사국이자 유럽연합(EU) 핵심 국가인 프랑스와 전략적 소통을 강화하고 주요 국정 과제 목표 달성과 미래지향적 파트너십을 구축할 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난 22일(현지시간) 오후 남아프리카공화국 요하네스버그에서 개최된 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 첫 정상회담에 앞서 악수를 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.11.24 photo@newspim.com

◆글로벌 현안 함께 풀어나갈 최상위 수준 파트너 

이재명 정부의 외교 분야 주요 국정 과제는 ▲주요 7개국(G7)+ 외교강국 실현 ▲인공지능(AI) 3대 강국과 글로벌 벤처 4대 강국 도약 ▲무역·투자 경제안보 강화 ▲해양강국 건설 ▲글로벌 K-컬처 확산이다.

글로벌 전략적 동반자 관계는 한국과 프랑스 두 나라가 서로를 단순한 우방을 넘어 전 세계적인 현안을 함께 풀어나갈 최상위 수준의 파트너로 인정한다는 의미다. 

이번 방한은 마크롱 대통령의 취임 이후 첫 방한이다. 올해가 한-불 수교 140주년인 만큼 성대한 공식 환영식을 준비했다.

마크롱 대통령이 청와대로 들어올 때 70여 명의 전통 의장대와 취타대 차량이 호위하고 3군 의장대를 포함해 280여 명이 도열한다. 프랑스 어린이 7명과 함께하는 30명의 어린이 환영단이 마크롱 대통령 부부를 맞는다.

한-프 정상회담 이후 오찬에는 양국 각계 인사 140여 명이 참석한다. 한-불 수교 140주년 계기 프랑스 측 명예대사이자 문화교류를 상징하는 케이 팝(K-Pop) 그룹 '스트레이 키즈'의 필릭스와 전지현 배우도 자리를 빛낼 예정이다.

국빈 오찬은 해외 순방 때 방문 대상국의 음식을 즐기는 마크롱 대통령 부부의 기호를 고려해 정통 한식으로 마련했다. 전채 요리인 삼색 밀쌈과 제주 딱새우 무쌈, 트러플을 넣은 동해 가리비쌈은 한국 고유의 쌈 문화를 표현하고 양국 간 화합의 의미를 담았다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 3일 국빈 오찬에 나올 경기 토종쌀 백화반과 비금도 섬초 된장국. [사진=청와대] 2026.04.03 pcjay@newspim.com

◆김혜경 여사, 브리지트 여사와 국립박물관 친교 일정 

강 수석대변인은 "삼색 밀쌈의 3가지 색은 자유·평등·박애를 의미한다"며 "고급 덕자 병어를 사용한 제주 병어구이에는 잎새버섯·모시조개·산초를 곁들인 금귤 된장 소스가 어우러져 최고의 예우를 갖추겠다는 진심 어린 환대의 마음을 담았다"고 설명했다. 강 수석대변인은 "오찬과 함께 곁들일 수 있는 건배주 오미로제 '연'을 포함해 전통주 2종과 레드 와인까지 4가지 오찬주를 준비했다"고 말했다.

국빈 오찬에는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장을 포함해 청와대와 정부와 공공기관, 정계, 재계 인사들이 함께한다. 재계에서는 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 손경식 한국경영자총협회장 등 17명이 참석한다.

마크롱 대통령 부부는 국빈 오찬 이후 연세대 강연과 학생 만남을 위해 이동한다. 이어 김민석 국무총리가 참석하는 '한-프랑스 경제계 미래 대화', '퐁피두 한화 서울' 개소식과 함께 문화계 인사 만찬을 끝으로 1박 2일의 방한 일정을 마무리하고 서울공항을 통해 오늘 밤 출국한다.

강 수석대변인은 "이 대통령과 마크롱 대통령이 정상회담을 하는 동안 김혜경 여사와 브리지트 마크롱 여사는 국립중앙박물관에서 한국 문화와 문화교류를 소개하는 친교 일정을 한다"고 말했다.

pcjay@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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