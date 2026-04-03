충북지사·청주시장 공천 다시 뒤집은 국힘... 김영환·이범석 '기사회생'

공천 배제·재심 번복 둘러싼 후유증 클 듯...불신 회복 관건
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 2일 충북지사와 청주시장 후보 공천 방식을 원점에서 다시 짜면서, 컷오프(공천 배제)되었던 김영환 충북지사와 이범석 청주시장이 나란히 '기사회생'했다.
법원 판단과 당내 재심이 맞물리며 공천 배제 결정을 사실상 뒤집은 셈이다.
박덕흠 공관위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 "충북지사는 최초 등록 시점으로 돌아가 (현역 도지사를 제외한) 후보자 전원을 대상으로 예비 경선을 실시하고, 이를 통과한 후보가 현역 도지사와 일대일 경선을 치르는 방식으로 진행하겠다"고 밝혔다.
이에 따라 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장이 먼저 예비 경선을 치르고, 승자가 김 지사와 본 경선에서 대결한다.
김 지사는 "어려운 여건 속에서 올바른 결정을 내려준 공관위와 당에 감사하다"며 경선 승리 의지를 밝혔다.
이날 공관위 결정으로 예비 경선이 확정됐지만, 모든 후보가 복귀할지는 불투명하다.
조길형 전 충주시장은 "(경선) 불참 입장에 변함이 없다"고 선을 그었고, 윤희근 전 경찰청장은 "조 전 시장이 복귀하면 용퇴하겠다"는 조건부 참여 의사를 밝혔다.
윤갑근 전 고검장은 "늦었지만 정상화된 것은 다행"이라면서도 "정당의 업무가 법원 판결로 조정된 점은 안타깝다"고 말했다.
당초 공관위는 '현역 물갈이'를 명분으로 김 지사를 배제했지만, 서울남부지법은 지난달 31일 이 "절차상 하자"를 이유로 국민의힘 김영환 충북지사 컷오프 결정에 대한 효력정지 가처분을 인용했다.
◇이범석 재심 수용… 청주시장 경선도 '시리즈 방식'
공관위는 이날 청주시장 경선 재심도 받아들여 충북도지사와 동일한 한국시리즈 방식으로 경선이 치러지게 됐다.
이로써 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특보, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 등 3명이 예비 경선을 치른 후 승자가 이 시장과 본경선 진출을 놓고 겨룬다.
이범석 시장은 "책임 있는 결단에 감사하며 시민 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.
국민의힘은 향후 경선 일정을 추후 발표할 예정이다.
도내 정치권에서는 "공천 일정이 한 달 가까이 미뤄진 데다 후보자 교통정리가 불완전하다"며 "시간과 신뢰 모두 잃은 경선이 될 수 있다"는 우려의 목소리도 나온다.
또 "이번 사태로 지역 조직이 크게 흔들렸다"며 "경선 결과와 상관없이 상처 회복이 쉽지 않을 것"이란 전망까지 나오면서 공천 배제와 재심 번복을 둘러싼 후유증은 적지 않을 것으로 보인다.
baek3413@newspim.com