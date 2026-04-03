충북지사·청주시장 공천 다시 뒤집은 국힘... 김영환·이범석 '기사회생'

법원·재심에 공천 원점 회귀…한국시리즈 방식으로 정리

공천 배제·재심 번복 둘러싼 후유증 클 듯...불신 회복 관건

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 2일 충북지사와 청주시장 후보 공천 방식을 원점에서 다시 짜면서, 컷오프(공천 배제)되었던 김영환 충북지사와 이범석 청주시장이 나란히 '기사회생'했다.

법원 판단과 당내 재심이 맞물리며 공천 배제 결정을 사실상 뒤집은 셈이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 2일 오후 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 열린 공천관리위원회 첫 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

박덕흠 공관위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 "충북지사는 최초 등록 시점으로 돌아가 (현역 도지사를 제외한) 후보자 전원을 대상으로 예비 경선을 실시하고, 이를 통과한 후보가 현역 도지사와 일대일 경선을 치르는 방식으로 진행하겠다"고 밝혔다.

이에 따라 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장이 먼저 예비 경선을 치르고, 승자가 김 지사와 본 경선에서 대결한다.

김 지사는 "어려운 여건 속에서 올바른 결정을 내려준 공관위와 당에 감사하다"며 경선 승리 의지를 밝혔다.

이날 공관위 결정으로 예비 경선이 확정됐지만, 모든 후보가 복귀할지는 불투명하다.

조길형 전 충주시장은 "(경선) 불참 입장에 변함이 없다"고 선을 그었고, 윤희근 전 경찰청장은 "조 전 시장이 복귀하면 용퇴하겠다"는 조건부 참여 의사를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영환 충북도지사가 23일 오전 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 국민의힘 공천 컷오프 효력 정지 가처분 신청 심문에 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.03.23 ryuchan0925@newspim.com

윤갑근 전 고검장은 "늦었지만 정상화된 것은 다행"이라면서도 "정당의 업무가 법원 판결로 조정된 점은 안타깝다"고 말했다.

당초 공관위는 '현역 물갈이'를 명분으로 김 지사를 배제했지만, 서울남부지법은 지난달 31일 이 "절차상 하자"를 이유로 국민의힘 김영환 충북지사 컷오프 결정에 대한 효력정지 가처분을 인용했다.

◇이범석 재심 수용… 청주시장 경선도 '시리즈 방식'

공관위는 이날 청주시장 경선 재심도 받아들여 충북도지사와 동일한 한국시리즈 방식으로 경선이 치러지게 됐다.

이로써 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특보, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 등 3명이 예비 경선을 치른 후 승자가 이 시장과 본경선 진출을 놓고 겨룬다.

이범석 시장은 "책임 있는 결단에 감사하며 시민 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

27일 이범석 청주시장이 국민의힘 컷오프와 관련해 긴급 기자회견을 하고 있다.[사진=백운학 기자] 2026.03.27 baek3413@newspim.com

국민의힘은 향후 경선 일정을 추후 발표할 예정이다.

도내 정치권에서는 "공천 일정이 한 달 가까이 미뤄진 데다 후보자 교통정리가 불완전하다"며 "시간과 신뢰 모두 잃은 경선이 될 수 있다"는 우려의 목소리도 나온다.

또 "이번 사태로 지역 조직이 크게 흔들렸다"며 "경선 결과와 상관없이 상처 회복이 쉽지 않을 것"이란 전망까지 나오면서 공천 배제와 재심 번복을 둘러싼 후유증은 적지 않을 것으로 보인다.

baek3413@newspim.com