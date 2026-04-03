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충북지사·청주시장 공천 다시 뒤집은 국힘... 김영환·이범석 '기사회생'

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법원·재심에 공천 원점 회귀…한국시리즈 방식으로 정리
공천 배제·재심 번복 둘러싼 후유증 클 듯...불신 회복 관건

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 2일 충북지사와 청주시장 후보 공천 방식을 원점에서 다시 짜면서, 컷오프(공천 배제)되었던 김영환 충북지사와 이범석 청주시장이 나란히 '기사회생'했다.

법원 판단과 당내 재심이 맞물리며 공천 배제 결정을 사실상 뒤집은 셈이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 2일 오후 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 열린 공천관리위원회 첫 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

박덕흠 공관위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 "충북지사는 최초 등록 시점으로 돌아가 (현역 도지사를 제외한) 후보자 전원을 대상으로 예비 경선을 실시하고, 이를 통과한 후보가 현역 도지사와 일대일 경선을 치르는 방식으로 진행하겠다"고 밝혔다.

이에 따라 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장이 먼저 예비 경선을 치르고, 승자가 김 지사와 본 경선에서 대결한다.

김 지사는 "어려운 여건 속에서 올바른 결정을 내려준 공관위와 당에 감사하다"며 경선 승리 의지를 밝혔다.

이날 공관위 결정으로 예비 경선이 확정됐지만, 모든 후보가 복귀할지는 불투명하다.

조길형 전 충주시장은 "(경선) 불참 입장에 변함이 없다"고 선을 그었고, 윤희근 전 경찰청장은 "조 전 시장이 복귀하면 용퇴하겠다"는 조건부 참여 의사를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영환 충북도지사가 23일 오전 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 국민의힘 공천 컷오프 효력 정지 가처분 신청 심문에 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.03.23 ryuchan0925@newspim.com

윤갑근 전 고검장은 "늦었지만 정상화된 것은 다행"이라면서도 "정당의 업무가 법원 판결로 조정된 점은 안타깝다"고 말했다.

당초 공관위는 '현역 물갈이'를 명분으로 김 지사를 배제했지만, 서울남부지법은 지난달 31일 이 "절차상 하자"를 이유로 국민의힘 김영환 충북지사 컷오프 결정에 대한 효력정지 가처분을 인용했다.

◇이범석 재심 수용… 청주시장 경선도 '시리즈 방식'

공관위는 이날 청주시장 경선 재심도 받아들여 충북도지사와 동일한 한국시리즈 방식으로 경선이 치러지게 됐다.

이로써 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특보, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 등 3명이 예비 경선을 치른 후 승자가 이 시장과 본경선 진출을 놓고 겨룬다.

이범석 시장은 "책임 있는 결단에 감사하며 시민 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

27일 이범석 청주시장이 국민의힘 컷오프와 관련해 긴급 기자회견을 하고 있다.[사진=백운학 기자] 2026.03.27 baek3413@newspim.com

국민의힘은 향후 경선 일정을 추후 발표할 예정이다.

도내 정치권에서는 "공천 일정이 한 달 가까이 미뤄진 데다 후보자 교통정리가 불완전하다"며 "시간과 신뢰 모두 잃은 경선이 될 수 있다"는 우려의 목소리도 나온다.

또 "이번 사태로 지역 조직이 크게 흔들렸다"며 "경선 결과와 상관없이 상처 회복이 쉽지 않을 것"이란 전망까지 나오면서 공천 배제와 재심 번복을 둘러싼 후유증은 적지 않을 것으로 보인다. 

baek3413@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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