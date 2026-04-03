[오늘의 정치일정] 4월 3일(금)

[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 정상회담 (청와대)
<외교부>
-장관
10:00 프랑스 대통령 방한 계기 정상 수행
14:00 국회 대정부질문
-1차관
베트남 출장(한-베트남 외교차관회담)
-2차관
14:00 국회 대정부질문
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 방위사업추진위원회
15:00 한-프랑스 국방장관회담
-차관
10:00 방위사업추진위원회
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
08:40 제주특별자치도 현장 최고위원회의 (한화리조트 서관 1층 도두홀)
10:00 제78주년 4.3 희생자 추념식 (제주4·3평화공원)
14:00 본회의 (국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
09:00 '장윤선의 취재편의점' 출연
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 제78주년 4·3 희생자 추념식
14:00 대정부질문 (국회 본회의장)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
14:00 대정부질문
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
10:00 제78주년 4.3희생자 추념식
14:00 본회의
15:30 상호저축은행법학회 세미나 (삼성역 섬유센터 빌딩 2층 법무법인 바른)
17:40 제정당 원내대표 개헌안 의안과 제출 (국회 본관 701호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:00 제78주년 4.3희생자 추념식
14:00 제주 동문시장 방문 (제주 동문시장)
-서왕진 원내대표
14:00 본회의
17:40 제정당 원내대표 개헌안 의안과 제출
pcjay@newspim.com