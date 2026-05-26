중국발 순대·소시지서 구제역 유전자 검출…검역본부 "국경검역 강화"

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인천공항 반입 축산물 전량 폐기

中 SAT1 확산에 엑스레이 확대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중국에서 입국한 여행객이 불법 반입한 순대·소시지에서 구제역(FMD) 바이러스 유전자가 검출되면서 방역당국이 국경 검역 수위를 한층 끌어올렸다.

최근 중국에서 동아시아 최초로 구제역 혈청형 'SAT1'까지 발생한 가운데 공항만 검역 강화 조치도 확대하는 모습이다.

농림축산검역본부는 최근 인천국제공항을 통해 중국에서 입국한 여행객의 휴대축산물 2건에서 구제역 바이러스 유전자(혈청형 O형)가 검출됐다고 26일 밝혔다.

검출된 품목은 순대와 소시지로, 검역 과정에서 불합격 처리된 뒤 전량 폐기와 소독 조치가 완료됐다.

엑스레이(X-ray) 활용 수하물 검역 모습. [사진=농림축산검역본부] 2025.09.21

이번 축산물은 중국인 여행객이 간식 목적으로 소량 반입한 것으로 파악됐다. 검역본부는 공항 검역탐지견과 전용 엑스레이(X-ray) 검색 과정에서 해당 물품을 적발했다.

정밀검사 결과 구제역 바이러스 유전자는 확인됐지만 살아있는 바이러스는 검출되지 않았다. 혈청형 O형은 구제역 7개 혈청형 가운데 전 세계적으로 가장 빈번하게 발생하는 유형이다.

검역당국은 최근 중국에서 구제역 혈청형 SAT1형이 발생한 점도 예의주시하고 있다. SAT1형은 그동안 아프리카 지역을 중심으로 발생했지만 최근 중동으로 확산했고, 올해 3월 중국에서 동아시아 최초 발생 사례가 보고됐다.

이에 검역본부는 지난달 3일부터 중국발 노선에 대한 국경검역 강화조치를 시행 중이다. ▲중국 노선 엑스레이 검색 확대 ▲검역탐지견 투입 강화 ▲중국 여행객 대상 검역 안내 문자 발송 등 축산물 반입 차단 조치를 강화했다.

검역본부는 이번 사례 역시 강화된 검역 체계 과정에서 적발한 사례라고 설명했다.

최정록 검역본부장은 "국민들께서도 가축전염병 발생국 방문 시 축산 농가 및 관련 시설 방문을 자제해 주시고, 입국 시 축산물을 절대 반입하지 않도록 각별히 협조해 주시기를 당부드린다"고 강조했다.

plum@newspim.com