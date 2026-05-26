AI가 농사 코치했더니…농업소득 25.9% 늘었다

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33개 농가 분석 결과 21곳 소득 증가

고소득 농가 데이터 학습해 전략 제시

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = #충북 충주시에서 블루베리를 재배하는 농업인 ㄱ씨는 직거래 단골들을 놓칠까 봐 5년째 가격을 올리지 못했다. 인공지능(AI)은 다른 농가들의 단가를 보여주며 단계적으로 가격 인상을 권장했고, 이를 받아들인 농가의 총수입이 108만원이나 증가했다.

#전남 나주에서 배를 재배하는 농업인 ㄴ씨는 배 검은별무늬병으로 골머리를 앓고 있던 찰나, 인공지능(AI) 기반 경영 상담(컨설팅)을 통해 농약비가 타 농가 대비 낮다는 것을 확인하고 방제에 더욱 신경 썼다. 그 결과 농약비는 조금 증가했지만, 수량이 10아르(a)당 687kg 증가하며 소득이 108만원 늘었다.

농촌진흥청이 인공지능(AI)을 활용한 경영 전문 상담(컨설팅)을 시범 운영한 결과 농가소득이 평균 25.9% 증가한 것으로 나타났다. 농가별 경영 데이터를 AI에 학습시켜 고소득 농가의 운영 방식을 적용한 점이 소득 증가로 이어졌다는 분석이다.

농촌진흥청은 26일 지난해 전국 55호 농가를 대상으로 'AI 기반 경영혁신 컨설팅 지원단'을 시범 운영하고, 작기가 종료된 33호 농가의 농업소득 변화를 분석한 결과를 공개했다.

디어의 AI 제초제 장비 [사진=블룸버그]

분석 결과 33호 농가 가운데 21호 농가의 소득이 증가했다. 전체 평균 농업소득은 전년 대비 25.9% 늘었고, 1기작 기준 10아르(a)당 약 162만 원의 소득 증가 효과가 나타났다.

농촌진흥청은 지난해 출범한 지원단을 통해 개별 농가의 경영 실태를 AI로 분석하고 이를 토대로 맞춤형 경영 상담을 제공하고 있다.

지원단은 지난해 4월부터 11월까지 8개월간 대상 농가의 기본 정보와 함께 ▲가격 적정성 ▲고용 노동비 ▲병해충 방제 ▲관행 시비 등 수익성에 영향을 미치는 요소를 종합 분석했다.

이후 AI에 농가 경영 데이터를 학습시켜 평균 또는 고소득 농가의 경영 성과와 비교 분석하고 개선 방향과 소득 향상 전략을 제시했다.

농가들은 자신의 경영 상태를 전국 평균 수준과 비교해 확인할 수 있었고, 우수 농가의 생산·경영 방식을 현장에 적용하면서 수량 증가와 소득 개선 효과를 본 것으로 분석됐다.

농촌진흥청은 오는 7월 소득 증가 효과가 나타나지 않은 농가 사례를 별도로 분석해 원인과 개선 방안을 마련할 계획이다.

최광호 농촌진흥청 기술협력국장은 "기후변화와 노동력 감소 등으로 농업소득 비중이 감소하는 추세"라며 "AI 기반 경영 전문 상담을 정착시켜 농가가 스스로 경영 상태를 정확히 진단하고 소득을 높일 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com