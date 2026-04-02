[바둑] 변상일, 맥심커피배 첫 우승…박정환 꺾고 통산 13번째 타이틀

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 변상일 9단이 맥심커피배 첫 정상에 올랐다.

변상일 9단은 2일 서울 성동구 한국기원 바둑TV스튜디오에서 열린 제27회 맥심커피배 입신최강전 결승 3번기 최종국에서 박정환 9단을 215수 만에 흑 불계승으로 꺾어 종합전적 2-1로 우승(상금 7000만원)을 확정했다.

맥심배 첫 정상에 오른 변상일 9단. [사진= 한국기원]

초반부터 패싸움 공방이 이어진 치열한 접전이었다. 승부는 박정환 9단의 판단착오(98·100수)로 갈렸다. 순식간에 10집 이상 격차가 벌어지며 AI 승률 그래프는 흑 승률 99%를 가리켰고, 이후 변상일 9단의 빈틈없는 마무리에 반전은 없었다.

맥심배에 여덟 번 출전하는 동안 매번 4강 문턱에서 좌절했던 변상일 9단은 첫 결승 진출과 동시에 정상에 오르는 드라마를 썼다. 상대전적에서 박정환 9단에게 13승 19패로 열세였지만, 이를 뒤집었다.

변상일 9단은 "초반 어려운 접전이었는데 우상 전투에서 잘 되어 승기를 잡았다고 생각했다"며 "우승은 전혀 생각지 못해서 조금 얼떨떨하다. 맥심배 첫 결승에 올라 우승하게 되어 기쁘고 앞으로도 좋은 모습 보여드리겠다"고 밝혔다.

우승을 차지한 변상일 9단(오른쪽)과 박정환 9단의 대국 모습. [사진= 한국기원]

지난해 1월 LG배 우승 이후 다소 부진했던 변상일 9단은 이번 대회 8강에서 박민규 9단, 4강에서 김명훈 9단을 연파하고 결승에 오른 뒤 정상까지 차지하며 통산 13번째 타이틀을 손에 넣었다.

반면 박정환 9단은 올 들어 세계 기선전 제패 등 좋은 흐름을 이어오다 4강에서 랭킹 1위 신진서 9단을 꺾고 결승까지 올랐으나, 이세돌 9단과 어깨를 나란히 할 맥심커피배 최다 우승 타이(5회) 기록은 다음 기회로 미루게 됐다.

제한시간은 시간누적(피셔) 방식으로 각자 10분에 추가시간 30초가 주어졌다. 시상식은 오는 20일 오전 11시 30분 웨스틴 조선호텔에서 열린다.

fineview@newspim.com