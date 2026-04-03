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"리터당 200원 할인", 카드사들 고유가 마케팅 후끈

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고유가에 원유 수급경보 3단계 격상…서울 평균 1964원

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 중동발 지정학적 리스크로 국내 휘발유 가격이 리터당 2000원에 근접했다. 정부가 원유 수급 위기경보를 3단계로 격상하고 26조 2000억 원 규모 추경을 편성하는 가운데, 카드업계도 주유 특화 카드와 환급 제도를 통해 고유가 대응 지원을 강화하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 중동 사태 장기화 우려 등으로 정부가 원유 수급 위기경보를 3단계로 전격 격상한 가운데, 국내 기름값이 계속 상승해 전국 주유소의 휘발유 판매 가격이 리터당 2000원을 돌파했다. 2일 서울의 한 주유소에서 휘발유가 리터당 2190원에 판매되고 있다. 2026.04.02 kunjoo@newspim.com

◆ 서울 휘발유 2000원 육박… 대통령 "비상 추경으로 고유가 대응"

3일 한국석유공사 오피넷에 따르면 이날 오후 3시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 리터당 1929.79원으로 전일 대비 8.51원 상승했다. 서울 평균 가격은 1966원까지 오르며 2000원 돌파가 임박했다. 일부 주유소에서는 이미 리터당 2000원을 넘어 최고 2400원대에 판매되며 유류비 부담이 커지고 있다.

이재명 대통령은 지난 2일 국회 시정연설에서 26조 2000억원 규모의 추경안 처리를 당부했다. 이번 추경안에는 휘발유·경유 가격 상한을 설정하는 '석유 최고가격제' 운용 예산과 대중교통 이용 금액을 환급해 주는 'K-패스(모두의 카드)' 지원 확대 방안이 포함됐다. 고유가 충격이 소비자 가격으로 전이되는 것을 억제하겠다는 방침이다.

◆ 연회비 캐시백·할인 확대… 카드업계, 고객 유치 경쟁 확대

정부 정책과 맞물려 주유 및 교통비 할인 혜택을 제공하는 카드 상품의 활용도가 높아지고 있다. 주요 카드사들은 신규 고객 확보를 위한 연회비 반환은 물론, 한시적인 추가 할인 혜택을 전면에 내세웠다.

신한카드는 주유 특화 카드 신규 발급 고객을 대상으로 연회비 캐시백과 추가 혜택을 제공하는 이벤트를 진행 중이다. 오는 5월 말까지 '딥오일(Deep Oil)'과 '알피엠플러스 플래티늄샵(RPM+ Platinum#)'을 신규 발급하고 10만원 이상 이용하면 첫해 연회비를 전액 돌려준다. 또한 해당 카드로 5만원이상 주유 시 이용 금액의 3%를 추가 캐시백으로 제공하며, 한도는 4월과 5월 각각 1만원씩 최대 2만원이다.

KB국민카드는 5월 말까지 'SK에너지 러브유 KB국민카드' 등 주유 특화 카드 4종의 신규·휴면 고객에게 연회비를 전액 환급한다. 해당 카드 이용 시 리터당 50원을 추가 할인해 최대 150원 수준의 유류비 절감 혜택을 제공한다.

대표적으로 'SK에너지 러브유 KB국민카드'는 SK에너지 주유소 이용 시 리터당 100원, 'KB국민 굿데이올림카드'는 리터당 60원 할인 혜택을 제공한다. 또한 'KB국민 K-패스카드'는 환급금의 30%를 추가 지원하며, 주유 지원금 추첨 이벤트도 함께 운영한다.

롯데카드는 주유 특화 카드 신규 및 휴면 고객을 대상으로 연회비 환급과 캐시백 혜택을 제공한다. 5월 말까지 '로카 포 오토(LOCA for Auto)' 등 6종 카드 신규 및 휴면 고객에게는 연회비를 전액 반환한다. 주유 업종 결제 금액의 5%를 캐시백으로 지급하며 기간 중 최대 1만원까지 받을 수 있다.

NH농협카드는 이달 10일까지 전 회원을 대상으로 전국 농협 주유소 이용 시 리터당 200원이라는 한시적인 캐시백 혜택을 제공 중이다. 농협카드는 해당 이벤트 종료 후에도 주유 특화 카드 대상 연회비 반환 및 추가 할인 프로모션을 이어갈 방침이다.

삼성카드는 제휴 상품을 통한 구조적 대응을 강화하고 있다. 최근 HD현대오일뱅크와 함께 출시한 '삼성 iD STATION'은 주유 금액의 10%를 결제일 할인을 제공한다. 이는 월 최대 3만 5000원까지 유류비를 절감할 수 있도록 설계됐다.

◆ 교통·유류비 지원 확대… 정책 카드 활용 증가

개별 카드사 혜택 외에도 정부 예산이 투입되는 '정책 전용 카드'를 활용하면 혜택 폭을 넓힐 수 있다. 이번 추경안에 따라 대중교통과 유류비 지원이 반영되면서, 해당 카드는 실질적인 이동비 절감 수단으로 주목받고 있다.

대중교통 이용객을 위한 'K-패스' 전용 카드는 월 15회 이상 이용 시 적용되는 환급률이 6개월간 한시적으로 최대 30%포인트(p) 상향된다. 이에 따라 일반 이용자는 기존 20%에서 30%로, 저소득층은 기존 53%에서 최대 83%까지 환급률이 확대된다.

화물운전자 복지카드는 유가연동보조금을 지급하는 주요 수단 역할을 한다. 국토교통부는 중동발 유가 상승에 대응해 관련 지침을 개정하고 지원 비율을 기존 50%에서 70%로 상향했다. 경유 가격이 리터당 1700원을 초과하면 초과분의 70%를 보조하며, 유류세액을 넘을 수 없어 리터당 최대 183.21원이 상한선으로 적용된다.

기존 '경차 유류세 환급카드' 또한 고유가 시기 대안으로 주목받고 있다. 배기량 1000cc 미만 경차 소유자는 휘발유와 경유 리터당 250원, LPG는 160.82원을 연간 30만원 한도 내에서 환급받을 수 있다. 적용 기한은 2026년 12월 31일까지이며 ▲신한카드 ▲롯데카드 ▲현대카드에서 발급 가능하다.

eoyn2@newspim.com

 

 

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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