사방넷, 오프라인 세미나 개최… 데이터 기반 상품 운영·CRM 전략 제시

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 다우기술이 운영하는 쇼핑몰 통합관리 서비스 '사방넷'은 지난 3월 27일 서울 삼성동 섬유센터에서 오프라인 세미나 '하나로 연결하는 이커머스 혁신, 사방넷 2.0'을 개최했다고 밝혔다. 행사장은 좌석이 모두 채워지는 등 참석자 수요가 높았다고 회사 측은 설명했다.

[이미지=사방넷]

이번 세미나에는 사방넷을 포함해 라플라스, 챗봇나우, 와이즈트래커 등 커머스 관련 솔루션 기업이 참여했다. 각 기업은 이커머스 운영 과정에서 활용 가능한 데이터 분석과 고객 관리 방식 등을 사례 중심으로 발표했다.

세미나에서는 상품 수 확대 중심의 운영 방식에서 벗어나, 데이터 분석을 기반으로 판매 성과를 개선하는 전략이 주요 내용으로 다뤄졌다. 사방넷에 축적된 커머스 데이터를 활용해 상품별 성과를 분석하고, 이를 상품 운영 방향에 반영하는 방식이 소개됐다.

고객 관리 측면에서는 유입 이후 단계의 중요성이 강조됐다. 자사몰과 오픈마켓을 통해 확보한 고객을 메시지 기반 CRM으로 관리하고 재구매로 연결하는 운영 구조가 제시됐다. 알림톡과 카카오톡 채널 메시지를 활용해 오픈마켓 고객을 자사 고객으로 전환하는 방안도 함께 언급됐다.

행사 현장에서는 참여 기업별 부스를 통해 상담이 진행됐으며, 참석자 간 네트워킹 시간도 마련됐다. 이를 통해 실제 운영 과정에서의 문제 사례와 개선 방안에 대한 의견 교환이 이뤄졌다고 회사 측은 밝혔다.

다우기술 커머스부문 김정우 부문장은 "사방넷이 단순 관리 기능을 넘어 데이터 기반 운영을 지원하는 플랫폼으로 확장되고 있다"며 "향후에도 운영 효율성과 성과 개선을 동시에 지원할 계획"이라고 말했다.

사방넷은 상품 등록, 주문 수집, 재고 연동, 송장 처리 등 이커머스 운영 과정의 자동화를 지원하는 서비스다. '사방넷 2.0'을 통해 주문 및 창고 관리 기능을 통합 제공하고 있으며, 현재 국내외 650여 개 쇼핑몰과의 연동을 지원하고 있다.

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