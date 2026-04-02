진주시, AI 산업 대전환 선언…서부 경남 인공지능 거점 도시 도약

AI 인프라 구축 및 인재 양성

데이터센터 조성과 안전관리



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 인공지능(AI) 산업 대전환을 선언하고 지역산업 AI전환 가속화, 첨단 인프라·생태계 구축에 박차를 가한다.

박일동 진주시 부시장은 2일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "인공지능(AI)을 기반으로 한 미래 산업 생태계 구축과 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 '인공지능 산업 육성 계획'을 수립하고 본격 추진에 나선다"고 밝혔다.

박일동 진주시 부시장이 2일 오후 2시 시청 브리핑룸에서 인공지능(AI) 산업 대전환 관련 기자회견을 하고 있다.[사진=진주시] 2026.04.02

시는 이를 통해 서부 경남 인공지능 거점 도시 도약한다는 방침이다.

이번 육성 계획은 ▲AI 산업 인프라 구축▲산업 생태계 조성▲인재 양성 등 3대 분야를 중심으로 추진된다.

시는 정부의 인공지능 3대 강국 도약 정책에 발맞춰 지역 산업 전반의 AI 전환을 가속화하고, 혁신 산업 중심의 성장 동력 확보에 주력한다는 방침이다.

경상국립대를 중심으로 지역 공공기관과 기업, 연구기관이 참여하는 협력 체계를 구축하고, 과학기술정보통신부 공모사업을 통해 2028년까지 인공지능 통합 데이터센터를 조성할 계획이다. 해당 센터는 우주항공 등 지역 기업이 AI 활용 모델을 공동 개발·실증할 수 있는 플랫폼으로 운영된다.

AI 기반 '위성정보 활용 서비스 실증사업'을 추진해 지반침하 등 재난 위험 데이터를 정밀 분석하는 시스템을 구축하고 지역 산업과 AI 기술을 연계하는 'AI 오픈랩'도 마련한다.

시는 우주항공, 바이오, 방산, 제조 등 지역 특화산업에 인공지능을 접목해 생산성과 기술 경쟁력을 강화하고 한국항공우주산업(KAI) 등 핵심 기업과 협력한 실증 프로젝트를 추진한다. 이를 통해 산업 현장에 적용 가능한 AI 모델을 실증하고 사업화를 유도할 계획이다.

올해에는 AI 기반 '산업 재난 안전관리 체계'를 시범 도입해 산업현장의 안전성을 높인다. 기업 대상의 산업데이터 기반 재해 예방 모델과 설비 도입을 지원해 중대 재해 예방 역량을 강화한다.

시는 '진주형 AI 특화 펀드'를 조성해 창업 기업과 중소기업 성장을 지원하고 투자 생태계 조성에도 나선다. 지역 대학·기업·공공기관이 참여하는 협력 체계를 통해 실무 중심 AI 인재를 양성하며 인턴십·취업 장려금 등을 지원해 청년의 지역 정착을 유도한다.

박 부시장은 "인공지능 산업을 육성해 우주항공산업과 연계한 미래형 산업 생태계를 구축하고 진주를 서부 경남을 넘어 대한민국을 선도하는 인공지능 산업의 중심도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com