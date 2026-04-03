여수시, 민주당에 산업위기 대응 4대 과제 건의

산업위기지역 연장·교부세법 개선 등 제시

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 여수시는 지난 1일 여수국가산단을 방문한 더불어민주당 원내대표단과 중동전쟁 경제대응특위 위원들에게 석유화학 산업의 위기 극복을 위한 제도 개선과 국비 지원을 건의했다고 2일 밝혔다.

시에 따르면 이번 건의에는 ▲'지역산업위기대응법' 개정을 통한 산업위기 선제대응지역 지정 기간의 최대 5년 연장 ▲위기지역 산업용 전기요금의 전력산업기반기금 부담금 면제 ▲'지방교부세법'상 고용감소지역 보정률 150% 상향 ▲고용위기 선제대응지역 연장 및 민생지원 강화 등 4대 현안이 포함됐다.

여수시는 지난 1일 더불어민주당 원내대표단이 여수시를 방문하자 산업 위기 대응 4대 과제를 건의했다 [사진=여수시] 2026.04.02 chadol999@newspim.com

여수시는 산업위기지역 연장을 통해 석유화학산단의 고부가가치·친환경 산업 전환에 정책적 연속성을 확보할 필요가 있다고 밝혔다. 또 산업용 전기요금 완화, 지방재정 보정률 상향을 통해 위기지역 기업과 지자체 재정 부담을 경감해야 한다고 강조했다.

아울러 고용위기지역 연장과 연계해 여수사랑상품권 할인율 20% 확대, 재직·실직 근로자 현금성 지원, 소상공인 카드수수료 인하, 경영바우처 및 보험료 지원 등 민생 안정 대책 추진도 요청했다.

정현구 여수시장 권한대행은 "석유화학산단이 구조적 침체와 중동발 경제위기를 동시에 겪고 있다"며 "정부의 적극적인 제도 개선과 재정 지원을 통해 지역 산업이 다시 도약할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이날 간담회에는 한병도 민주당 원내대표, 유동수 경제대응특위 위원장, 산업통상자원부 기획조정실장, 전남도 경제부지사, 지역 석유화학 기업 관계자 등이 참석해 산업 위기 해소 방안을 논의했다.

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