성남시, 경기침체 대응 성남사랑상품권 10% 특별할인 판매

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 중동 정세 장기화로 인한 경기침체와 물가 상승으로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하고 시민의 생활비 부담을 완화하기 위해 4월 성남사랑상품권을 10% 특별할인 판매한다고 2일 밝혔다.

경기 성남시가 4월 성남사랑상품권을 10% 특별할인 판매한다. 사진은 모바일 성남사랑상품권으로 결제 중이다.[사진=성남시]

성남시는 올해 성남사랑상품권 발행 규모를 기존 3500억 원에서 150억 원 늘린 3650억 원으로 확대하며 이에 필요한 활성화기금 예산 367억 원은 추후 반영할 계획이다.

이번 특별할인 판매는 지류 상품권은 1일부터 모바일 상품권은 오는 6일 오전 6시부터 발행액 소진 시까지 진행되며 할인율은 기존보다 확대된 10%가 적용하고 1인당 구매 한도는 50만 원으로 상향된다.

다만 지역 내 자금의 원활한 순환을 위해 모바일 상품권 보유 한도는 기존 150만 원에서 100만 원으로 조정된다.

성남사랑상품권은 주소지와 관계없이 누구나 구매할 수 있으며 성남시 내 가맹점에서 사용할 수 있다.

지류 상품권은 지역 내 NH농협은행, 농·축협, 신협, 새마을금고 등 115개 금융기관에서 구매할 수 있고 모바일 상품권은 '지역상품권 착(chak)' 앱을 통해 구매 가능하며 연동 체크카드는 해당 앱 또는 NH농협은행 등에서 신청·발급받을 수 있다.

신상진 성남시장은 "이번 10% 특별할인이 대외 여건 악화와 경기침체로 어려움을 겪는 시민들의 가계 부담을 덜고 소상공인에게도 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 지원 정책을 지속적으로 마련해 지역경제 활성화를 이어가겠다"고 말했다.

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