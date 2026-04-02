천하람 "천안함 음모론자가 방미심위 위원장"…李대통령에 지명 철회 촉구

"편향된 음모론자의 고위직 임명 지긋지긋"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표가 2일 고광헌 방송미디어통신심의위원회 위원장 후보자를 향해 "천안함·부정선거 음모론자가 가짜뉴스 심의위원장에 가는 것은 코미디"라며 이재명 대통령에게 지명 철회를 요구했다.

천 원내대표는 이날 서울 여의도 국회 본관에서 최고위원회를 통해 "정권이 바뀔 때마다 정치적으로 편향된 음모론자들이 중립성, 객관성이 필수적인 고위직에 가는 것이 지긋지긋하다"며 "왜 평범한 국민 수준에도 못 미치는 사람이 중요한 결정을 하는 자리에 가는 것인지 납득이 되지 않는다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.02 mironj19@newspim.com

천 원내대표는 "고 후보자는 천안함 음모론, 부정선거 음모론을 믿던 음모론자"라며 "부정선거는 박근혜 대통령이 당선된 선거가 부정선거였다는 쪽으로, 방향만 다르지 요즘 활개치는 전한길과 똑같은 부정선거 음모론자"라고 지적했다.

이어 "천안함 음모론이 천안함 영웅들과 그 가족들에게 얼마나 큰 상처를 주었고, 지금도 주고 있는지 이 대통령도 모르지 않을 것"이라며 "이 대통령과 같은 음모론을 믿었으면 오히려 충신이라 괜찮다는 것이냐"고 반문했다.

천 원내대표는 "천안함·부정선거 음모론자 출신이 가짜뉴스를 막겠다는 것 자체가 코미디"라며 "당장 오늘 어떤 언론이 천안함 음모론, 부정선거 음모론 기사를 쓰면 가짜뉴스라고 때려잡을 수 있겠느냐"고 반문했다.

그는 "고 후보자 인선만 봐도 이재명 대통령이 언론을 압박하고 정당한 비판보도까지 가짜뉴스로 공격하는 것이 얼마나 편향되었는지 알 수 있다"며 "대통령이 좋아하는 가짜뉴스, 음모론을 퍼트리면 오히려 장관급 자리에 가고, 대통령 마음에 안 드는 가짜뉴스, 음모론만 때려잡겠다는 것 아니냐"고 강조했다.

천 원내대표는 "그게 바로 언론탄압"이라며 "이 대통령은 천안함, 부정선거 음모론자인 고 후보자 지명을 즉각 철회하고, 천안함 용사들과 그 가족들에게 사과하라"고 촉구했다.

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