대구지방보훈청, '석주 이상룡선생 구국 기념비' 4월 현충시설 선정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 국가보훈부 대구지방보훈청은 대구시 중구 달성공원 내에 위치한 '석주 이상룡선생 구국 기념비"를 4월의 현충시설로 선정했다고 1일 밝혔다.
이상룡 선생은 1858년 경북 안동에서 태어나 영남유림의 대표적 인물 서산 김흥락에게 배움을 받았다. 정통 유학자로 학문적 수업을 닦은 선생은 유인식, 김동삼 등 혁신적 유림 인사들과 함께 근대교육기관을 설립하고 본격적인 계몽활동에 뛰어들었다. 하지만 계몽운동만으로는 독립이 어렵다는 것을 깨달은 선생은 50이 넘은 나이에 망명을 결심, 이회영, 이시영과 함께 간도에서 독립군 기지 개척에 힘썼다.
신흥무관학교 설립 등을 통해 무장독립투쟁을 위한 독립군 양성에 기여한 선생은 이후 임시정부의 초대 국무령을 맡으며 여러 분파로 갈린 독립운동계의 통합을 위해서 끝까지 헌신하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리기 위해 1962년 건국훈장 독립장을 추서하였다.
이상룡의 애국정신을 기념하기 위해 세운 구국기념비는 1963년 5월 1일에 건립되었으며 2003년 2월 14일 현충시설로 지정하였다.
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