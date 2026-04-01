한국소방안전원, 마이크로 러닝영상 콘텐츠 개발

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국소방안전원은 최신 영상 트렌드를 반영한 마이크로 러닝 형태의 영상 콘텐츠 52종을 개발해 학습자 디지털 교육 서비스를 한층 강화한다고 1일 밝혔다.
이번 마이크로 러닝 영상 콘텐츠는 소방·위험물 분야의 종사자가 평소 궁금했던 점을 해소할 수 있도록 주제를 선정하고 주제별 특성에 최적화된 핵심 내용만으로 구성해 학습자의 학습 부담 경감 및 학습 효과를 높일 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
특히 기존의 강의식 영상에서 벗어나 실제 상황 기반의 웹드라마 형식, 어려운 화학적 개념을 애니메이션 기반 시각화, 실제 현장에서 필요한 점검방법과 절차 등을 시각적으로 직관화했다. 이를 통해 학습자의 흥미와 몰입도 증진 및 이해도 제고에 기여할 것으로 기대된다.
"짧게 보고, 바로 이해하고, 바로 활용"할 수 있는 마이크로 러닝 영상 콘텐츠는 '소방안전24'홈페이지 내 교육용 콘텐츠 메뉴 또는'한국소방안전원 유튜브'를 통해 누구나 이용할 수 있으며 매주 새로운 주제의 영상을 볼 수 있다.
이상규 한국소방안전원장은 "국민의 생명과 안전 확보를 위한 양질의 교육 서비스 제공을 통해 소방안전 전문기관의 사회적 책무 및 안전문화 정착을 위해 더욱 적극적인 노력을 계속해나가겠다"고 강조했다.
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