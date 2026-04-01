라인그룹 '파라곤', 검단 이어 동탄 공급…수도권 신도시 분양 관심 이어져

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라인그룹의 아파트 브랜드 '파라곤'이 수도권 신도시 분양시장에서 존재감을 보이고 있다. 최근 견본주택을 개관한 '검단호수공원역 파라곤'과 공급을 앞둔 '동탄 파라곤 3차'를 중심으로 수요자 관심이 이어지고 있다.
인천 검단신도시에서 지난 27일 개관한 '검단호수공원역 파라곤' 견본주택에는 주말 3일간 약 2만 4000명이 방문한 것으로 집계됐다. 업계에서는 상품 설계와 브랜드 인지도 등이 영향을 미친 것으로 보고 있다.
해당 단지는 6m 광폭 거실과 수납공간을 강화한 평면 설계가 적용됐다. 또한 검단호수공원역과 신검단중앙역을 도보로 이용할 수 있는 입지와 함께 인근 업무지구 및 커낼콤플렉스 개발 계획도 수요자 관심 요인으로 꼽힌다.
이 같은 분위기 속에 다음 공급 단지인 '동탄 파라곤 3차'에도 관심이 이어지고 있다. 단지는 화성시 동탄2지구 A58블록에 들어서며, 지하 2층~지상 최고 20층, 18개 동, 전용면적 82~108㎡, 총 1247세대 규모로 조성된다.
'동탄 파라곤 3차'는 공공지원 민간임대 아파트로 공급된다. 최장 10년간 안정적으로 거주할 수 있으며, 거주자에게 우선 분양전환권이 부여되는 구조다. 이에 따라 초기 주택 매입 부담을 낮추면서 향후 분양 여부를 선택할 수 있는 점이 특징이다.
거주 기간 동안 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 보유세 부담이 없고, 주택 수 산정에서 제외되는 구조로 유주택자도 계약이 가능하다. 이는 실거주와 장기 보유를 함께 고려하는 수요자에게 선택지로 작용할 수 있다.
상품 설계 측면에서는 3.5~4베이 구조(일부 세대 제외)와 맞통풍 설계가 적용되며, 광폭 거실을 통해 채광과 통풍을 고려했다. 낮은 건폐율을 통해 주거 쾌적성을 확보했고, 세대당 1.42대 수준의 주차 공간도 계획됐다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 실내 골프연습장, 탁구장 등이 포함될 예정이다.
입지 여건으로는 동탄역을 통한 GTX-A와 SRT 이용이 가능하며, 향후 동탄 도시철도(트램) 도입 계획도 있다. 국지도 82·84호선 확충 등 교통 인프라 개선과 함께 용인 반도체 클러스터 배후 주거지로서의 수요 유입 가능성도 거론된다.
생활 인프라 측면에서는 롯데백화점 동탄점, 이마트 트레이더스 등 상업시설 이용이 가능하며, 동탄2신도시 내 기반시설 접근성도 갖췄다. 교육시설로는 다올초등학교(개교 예정)를 비롯해 화성신동중학교, 신동고등학교 등이 인접해 있다.
'동탄 파라곤 3차' 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에 마련돼 있다.
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