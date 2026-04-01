삼성호암상, 6개 분야 6명 선정...'블랙홀'부터 '한센인'까지

30대부터 70대까지 세대 다양…엄정 심사 거쳐 최종 선정
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 호암재단이 2026년 삼성호암상 수상자 6명을 선정해 발표했다. 과학, 공학, 의학, 예술, 사회봉사 각 분야에서 인류 문명 발전과 삶의 질 향상에 기여한 인물들이다.
1일 호암재단에 따르면 올해 수상자는 ▲과학상 물리·수학 부문 오성진 미국 UC버클리 교수 ▲과학상 화학·생명과학 부문 윤태식 미국 위스콘신대 매디슨 교수 ▲공학상 김범만 포스텍 명예교수 ▲의학상 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수 ▲예술상 조수미 소프라노 ▲사회봉사상 오동찬 국립소록도병원 의료부장이다. 수상자에게는 상장과 메달, 상금 3억 원이 주어지며 시상식은 오는 6월 1일 열린다.
이번 수상자는 노벨상 수상자를 포함한 국내외 전문가 46명으로 구성된 심사위원회와 해외 석학 45명의 자문위원단 검증, 현지 실사를 거친 4개월 심사 끝에 확정됐다. 세대 구성도 특징이다. 30대부터 70대까지 폭넓은 연령대가 포함됐다. 학문, 산업, 의료, 예술, 공공 영역을 아우르는 다양한 배경의 인물이 이름을 올렸다.
오성진 교수는 블랙홀 내부 불안정성을 비선형 쌍곡 편미분방정식으로 규명한 수학자로 꼽힌다. 일반 상대성 이론 난제 해결의 새로운 분석법을 제시한 성과로 세계수학자대회 초청 강연자로 선정됐다.
윤태식 교수는 전이금속 광촉매를 활용해 가시광선만으로 유기 분자 결합을 유도하는 합성 방법을 개발했다. 자외선 중심 광화학 한계를 넘어선 친환경 화학 전환을 이끈 연구로 평가받는다.
김범만 명예교수는 무선주파수 전력증폭기 효율과 출력, 선형성을 동시에 확보한 기술을 제시했다. 이동통신 기지국과 단말 송신기 설계에 활용되는 핵심 기술로 자리 잡았다.
에바 호프만 교수는 인간 난자 감수분열 과정에서 발생하는 염색체 분리 오류 원리를 규명했다. 불임과 유산, 다운증후군 원인 이해를 확장한 연구로 평가된다.
조수미 소프라노는 40년간 세계 주요 오페라 무대에서 주역으로 활동했다. '신이 내린 목소리'라는 평가를 받으며 한국 성악 위상을 끌어올렸다. 국제 성악 콩쿠르 창설과 유네스코 활동으로 문화 교류에도 기여했다.
오동찬 의료부장은 전남 소록도에서 30여 년간 한센인을 진료해왔다. 입술 재건수술 등 자체 수술법을 개발해 환자 치료에 기여했다. 필리핀과 캄보디아에서도 의료 봉사를 이어가며 활동 범위를 넓혔다.
호암재단은 지난 1991년 첫 시상 이후 올해까지 188명의 수상자를 배출했다. 누적 상금 규모는 379억 원이다. 청소년 대상 강연 프로그램도 지속 운영 중이다. 올해는 노벨물리학상 수상자인 디디에 쿠엘로 교수와 AI 전문가 조경현 교수가 참여하는 강연을 오는 7월 4일 대전컨벤션센터에서 연다.
syu@newspim.com