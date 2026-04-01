청와대, '국빈' 인니 대통령에 '퓨전 한식' 대접…'국궁 활'도 선물

한국 식재료 활용, 인도네시아 국기 색 형상화

"프라보워 대통령 기호 반영…할랄 식재 사용"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 1일 이재명 대통령이 국빈으로 초청한 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령에게 제공될 국빈 오찬 메뉴와 공식 선물을 공개했다. 한국과 인도네시아의 음식 문화를 결합한 '퓨전 한식'과 '무궁화대훈장', '국궁 활 세트'를 선물해 양국 우호를 한층 발전시킨다는 방침이다.

이날 국빈 오찬으로는 우선 식전 메뉴로 찹쌀칩과 홍국쌀칩, 대추야자 치즈말이, 탕평채가 준비됐다. 한국적인 식재료를 이용한 수제 전병인 찹쌀칩과 홍국쌀칩은 인도네시아 국기 색을 형상화했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 31일 오전 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.31 photo@newspim.com

다음 메뉴인 산해진미 5품 냉채에는 한국식 냉채 4가지에 인도네시아의 가도가도 샐러드를 추가했다. 가도가도 샐러드는 익힌 채소와 다양한 재료에 고소한 땅콩소스를 곁들여 먹는 인도네시아의 대표적인 샐러드 요리다.

주요리로는 제주산 옥돔찜에 인도네시아식 매운 소스인 삼발을 곁들였다. 인도네시아인들이 즐겨 먹는 모닝글로리 볶음도 함께 준비됐다.

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령의 국빈 방한 오찬 메뉴. [사진=청와대]

다음은 간장소스를 곁들인 전복·할랄 안심 구이와 더운 야채가 나온다. 할랄 식단을 고려해 소고기 안심 구이와 전복 요리를 간장소스로 구성했다. 백김치와 방풍나물, 더덕구이 등 한식 반찬과 달래·냉이 된장국이 곁들여진다.

임금님께 진상하던 이천쌀로 지은 밥에 향긋한 냉이와 알싸한 달래가 어우러져 봄 향이 가득하고 입맛을 돋우는 달래냉이된장국을 제공한다.

디저트로는 찹쌀 경단과 과일, 우유 푸딩이 준비되며 인도네시아 만델링 원두 커피로 식사를 마무리한다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 1일 국빈으로 방한한 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과의 국빈 오찬 메뉴. 간장소스를 곁들인 전복·할랄 안심 구이와 야채. [사진=청와대] 2026.04.01 pcjay@newspim.com

청와대는 "이슬람 신자인 프라보워 대통령의 식문화와 기호를 반영해 돼지고기와 알코올을 배제하고 할랄 식재료를 활용했다"고 밝혔다.

청와대는 프라보워 대통령에게 최고 훈장인 무궁화대훈장을 수여한다. 다만 별도의 수여식은 열지 않고 선물과 함께 전시하는 방식으로 진행된다.

청와대는 "교역·투자와 인공지능(AI), 문화·창조 산업, 방산 등 다양한 분야에서 실질 협력 성과를 창출해 온 점을 평가한 것"이라며 "최고 수준의 예우를 표명한 것"이라고 강조했다.

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령의 국빈 방한 오찬 메뉴. [사진=청와대]

선물로는 전통 국궁(활) 세트와 무예서가 전달된다. 국궁 세트에는 큰 짐승 사냥에 사용하던 '갈래살'이 포함됐다. 여기에는 '큰 목표를 향해 나아가 의미 있는 성취를 이루기를 기원한다'는 의미를 담았다.

조선시대 종합 무예서인 무예도보통지 영문본과 해설서도 함께 증정된다. 군인 출신인 프라보워 대통령의 이력과 역사·군사 분야에 대한 관심을 고려했다. 한국 무예의 전통과 우수성을 홍보하고, 탐독가인 프라보워 대통령의 역사·군사에 대한 관심을 반영했다.

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