광주 서구, '하루 천원 착한 광고' 전자게시대 운영

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 서구가 소상공인을 위한 '하루 천원 착한 광고' 사업을 본격 추진하며 '천원의 동행' 정책을 확대한다고 1일 밝혔다.
서구는 4월부터 관내 전자게시대 2곳(선한병원 인근 기 설치, 농성역 1번 출구 인근 4월 중 설치 예정)를 활용해 '천원 광고'를 본격 시행한다.
지원 대상은 관내 소상공인과 전통시장 상인이며 광고 요금은 하루 1000원으로 10일 기준 1만원, 1개월 기준 3만원에 이용할 수 있다.
이는 기존 광고료(1개월 10여만원) 대비 약 70% 이상 저렴한 수준으로 소상공인의 광고비 부담을 획기적으로 낮추고 골목상권 활성화를 위해 추진됐다.
광고는 오전 6시부터 자정(밤 12시)까지 송출되며 15초 분량으로 하루 80회 이상 반복 노출돼 저비용으로도 높은 홍보 효과를 기대할 수 있다.
또 공익·상업광고 등 총 50개 광고를 순환 방식으로 표출해 다수 업체가 효율적으로 이용할 수 있도록 했다.
아울러 광고물 제작이 어려운 소상공인을 대상으로 AI 기반의 프로그램을 활용해 업체 특성에 맞는 디자인 서비스도 제공한다.
신청은 매월 1일부터 7일까지 가능하며 서구청 누리집 고시공고란의 관련 서류를 준비해 서구청 도시공간과에 방문하거나 전자우편으로 접수하면 된다.
특히 이번 사업은 단순한 비용 지원을 넘어 경기침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인의 부담을 공공이 함께 나누겠다는 '천원의 동행' 철학을 담고 있다.
작은 금액이지만 그 안에는 골목경제를 살리고 지역 공동체를 지키겠다는 공공의 책임과 연대의 가치다.
김이강 서구청장은 "천원 광고는 소상공인의 광고비 부담을 낮추고 공공 광고매체 이용 기회를 넓히기 위한 정책"이라며 "'천원의 동행'처럼 작지만 체감도 높은 정책을 통해 지역경제에 실질적인 도움이 되는 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
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