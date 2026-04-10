한국IR협의회, AI로 증권사 소외 종목 분석…투자자 정보 장벽 허문다

AI 핵심 요약beta
- 한국IR협의회 기업리서치센터가 10일 AI로 중소형주 분석보고서를 발간한다.
- 엠에스씨 등 15건을 시작으로 이달 85건, 2026년 말까지 200건을 제공한다.
- 개인 투자자 정보 접근성을 높이고 시장 신뢰를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KRX·네이버페이 등 무료 배포
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국IR협의회 기업리서치센터가 증권사 리서치에서 소외된 중소형 종목을 중심으로 AI 기업분석보고서를 집중 발간해 개인 투자자의 정보 접근성을 높인다.
10일 한국IR협의회 기업리서치센터는 지난 3월 31일 마감된 12월 결산법인 사업보고서를 AI 리서치 시스템으로 분석한 보고서를 신속 제공한다고 밝혔다. 지난 9일 엠에스씨 등 15건을 시작으로 이달 내 85건을 발간하고 반기보고서 공시 시점에 80건을 추가 발간하는 등 2026년 말까지 총 200건을 발간할 계획이다.
사업보고서는 전문용어가 많고 수백 페이지에 달해 개인 투자자들이 핵심 내용을 파악하기 어렵다는 지적이 있어왔다. AI 기업분석보고서는 기업개요·재무현황은 물론 산업 현황을 질의응답(Q&A) 형식으로 풀어내 가독성을 높였으며 핵심포인트·밸류에이션 등의 섹션으로 구성된다. 특정 산업군에 편중되지 않고 다양한 업종을 고르게 분석해 증권사 리서치 미커버리지 종목에 대한 투자 정보를 제공한다.
발간된 보고서는 한국IR협의회 홈페이지와 KRX 정보데이터시스템, 네이버 페이 증권, 에프앤가이드 등을 통해 무료로 확인할 수 있다.
황우경 한국IR협의회 대표는 "중소형주에 대한 투자자들의 정보 갈증을 빠르게 해소하고 시장의 신뢰를 높이는 데 앞장서겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com