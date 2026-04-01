数据：韩国3月出口额达861.3亿美元 同比增48.3%

纽斯频通讯社世宗4月1日电 尽管中东局势持续动荡，韩国3月出口仍大幅增长近50%，创历史新高。半导体出口首次突破300亿美元大关，引领整体增长。

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据产业通商部1日消息，韩国3月出口额达861.3亿美元，同比增长48.3%。同期进口额为604亿美元，增长13.2%，贸易顺差为257.4亿美元。

考虑开工天数的日均出口额也增长41.9%，达37.4亿美元，刷新历史最高纪录。

15大主力出口品目中，有10个品目出口增长。半导体出口达328.3亿美元，激增151.4%。在存储芯片价格持续上涨的背景下，随着人工智能（AI）服务器投资扩大及通用服务器需求增加，单月出口创下历史新高，并首次突破300亿美元大关。

汽车出口额为63.7亿美元，增长2.2%。尽管中东局势对物流产生部分影响，但电动汽车、混合动力车等环保车出口呈增长态势，整体保持平稳。

石油产品出口受油价飙升影响，出口单价大幅上涨，按金额计增长54.9%，达51亿美元。但由于汽油、柴油、煤油出口管制，出口增长受限。自3月13日实施出口管制后，同比来看，汽油下降5%、柴油下降11%、煤油下降12%。

计算机出口34.2亿美元，激增189.2%。受AI基础设施投资扩大带来的企业SSD需求增长影响，计算机出口创下历史新高。

二次电池出口额为8.7亿美元，增长36%。此外，除15大主力品目外，电气设备、化妆品、农水产品等潜力品目出口也分别创3月历史最高纪录，保持良好势头。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社