'이서진의 달라달라', '찐'케미 폭발한 텍사스 비하인드 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라'가 '제멋대로' 가이드로 유쾌한 웃음을 선사한 텍사스 방랑기의 비하인드 스틸을 공개했다.

이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 '이서진의 달라달라'가 지난 24일 뜨거운 호응 속에 공개됐다. 공개 직후 글로벌 톱 10 비영어 쇼 부문 10위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이서진의 달라달라 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.04.01 moonddo00@newspim.com

이서진의 취향을 따라가는 달라스 여행은 이번에도 유쾌했다. 조금은 엉뚱하고 종잡을 수 없이 예상을 빗겨가지만, 가이드북에는 담을 수 없는(?) 여행 코스는 어디서도 경험할 수 없는 색다른 즐거움을 선사했다. 특히 때로는 로코같은 티격태격도 웃음으로 승화하는 15년 지기 이서진과 나영석 PD 일행의 유쾌한 티키타카 역시 오랜 친구들과 함께 떠나는 여행의 묘미를 한층 배가했다.

공개 직후 온라인 게시판 및 SNS에서도 "이서진 시리즈 분기마다 해주세요", "이서진 시큰둥하게 조곤조곤 얘기 재밌게 해서 좋아", "전편 다 봤어요. 진짜 재밌었어요. 시즌2 가방은 비워라 기대할게요", "나오자마자 전회차 정주행 한사람" 등 호응이 쏟아졌다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이서진의 달라달라 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.04.01 moonddo00@newspim.com

이날 공개된 비하인드 스틸은 제멋대로지만 낭만이 넘쳤던 텍사스 방랑의 유쾌한 모멘트로 눈길을 끈다. 모자와 셔츠만으로 카우보이 스타일을 완성한 이서진의 색다른 모습이 시선을 사로잡는 가운데, 콧수염까지 장착한 나영석 PD의 대비가 웃음을 더한다. '이서진식 가이드'로 여행을 이끌며, 여행객들의 동선에서 벗어난 달라스의 또 다른 매력을 발견해가는 여정이 작품의 재미를 더한다.

한편, '이서진의 달라달라'는 넷플릭스를 통해 전 세계에서 만날 수 있다.

moonddo00@newspim.com