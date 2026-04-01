韩元贬值速度过快 央行称"必要时将介入"

纽斯频通讯社首尔4月1日电 韩元兑美元汇率受中东地缘政治风险和外资抛售压力，3月31日盘中破1530韩元，创自2009年金融危机以来新高。韩国银行（央行）表示，若汇率增速过快，将按原则应对。

资料图：韩国银行（央行）。【图片=纽斯频通讯社】

在当天的首尔外汇市场，韩元兑美元汇率日间交易收盘报1530.90韩元，较前一交易日暴涨15.20韩元。当天汇率盘中一度飙升至1536.5韩元，刺激市场恐慌情绪。

韩国银行国际局局长尹庆洙（音）当天在记者座谈会上表示："目前韩元贬值速度明显快于其他货币，我们正保持高度警惕密切关注。"

他分析称："在最近一年国内总市值中外资占比急剧扩大的情况下，海外投资银行（IB）正出于调整韩元资产配置的目的出现资金外流，对汇率构成上行压力。尤其是与日元在160区间出现阻力不同，韩元出现独立大幅波动的'脱钩（decoupling）'现象，值得重点关注。"

据韩国银行统计，去年第4季度外汇当局为稳定汇率净卖出了224.67亿美元，创历史新高。这一举措旨在防止韩元相较全球美元走势出现过度贬值的不平衡。

尹庆洙解释说："当时韩元相对于全球美元走势跌幅较大，不平衡现象严重。去年10月，居民海外证券投资资金规模一度达到经常项目顺差的三倍，为阻止这种单向资金流动，我们加大了干预力度。"

针对韩国银行行长候选人申铉松"无需过度解读汇率水平"的观点，尹庆洙表示："其意在于不要将高汇率水平直接与危机状况挂钩。"他强调："目前美元掉期市场中，套利交易因素甚至出现负值，美元融资和运用并无问题，不存在系统性风险。"

不过，他对民生经济表示担忧称："汇率急剧上升直接影响进口物价、中小企业和弱势群体的购买力，因此有必要管理波动性。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社